Ticaret Bakanlığı Ramazan Ayı Boyunca İndirim Düzenlenmesi İçin Marketlerle Anlaşma Sağlandığını Açıkladı

Ticaret Bakanlığı Ramazan Ayı Boyunca İndirim Düzenlenmesi İçin Marketlerle Anlaşma Sağlandığını Açıkladı

14.02.2026 - 09:37

19 Şubat’ta başlayan Ramazan Ayı öncesinde gıda fiyatlarına artış yapılmasını engellemeye çalışan Ticaret Bakanlığı, gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla görüşerek Ramazan Ayı boyunca fiyat istikrarının sağlanması için anlaşma yaptığını açıkladı.

Ramazan Ayı’nın başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, gıda fiyatları için harekete geçti.

Bakanlık, Ramazan Ayı boyunca vatandaşın gıdaya uygun fiyatlarla erişmesi için bir dizi çalışma yapıldığını ve bu kapsamda gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık, marketlerle indirimli gıda ürünlerinin satışı için anlaşma yapıldığını ifade etti.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

'Görüşmelerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır. Şartlar dâhilinde gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır. Piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilecektir. Hükümetimizin önceliği, vatandaşlarımızın sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal Ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir.'

