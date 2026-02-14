Ticaret Bakanlığı Ramazan Ayı Boyunca İndirim Düzenlenmesi İçin Marketlerle Anlaşma Sağlandığını Açıkladı
19 Şubat’ta başlayan Ramazan Ayı öncesinde gıda fiyatlarına artış yapılmasını engellemeye çalışan Ticaret Bakanlığı, gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla görüşerek Ramazan Ayı boyunca fiyat istikrarının sağlanması için anlaşma yaptığını açıkladı.
Ramazan Ayı’nın başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, gıda fiyatları için harekete geçti.
