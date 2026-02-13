ABD'de Trump Yönetimi Start/Stop Özelliği İçin Yeni Karar Aldı

Günümüzde birçok yeni modelde bulunan Start/Stop sistemi, araç kırmızı ışıkta ya da yoğun trafikte beklerken motoru otomatik olarak durduruyor. Çoğu otomobilde bu özellik devre dışı bırakılabiliyor ancak bazı modellerde sürücüler her çalıştırmada sistemi manuel olarak kapatmak zorunda kalıyor.

ABD yönetimi ise yakıt tasarrufu sağladığı gerekçesiyle destekleyenlerin yanı sıra, titreşim ve gecikme yarattığını savunanların da eleştirdiği Start/Stop sistemi konusunda düzenleme sürecini başlattı.