ABD'de Trump Yönetimi Start/Stop Özelliği İçin Yeni Karar Aldı

ABD'de Trump Yönetimi Start/Stop Özelliği İçin Yeni Karar Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2026 - 20:44

ABD yönetimi, otomobillerde yakıt tasarrufu amacıyla kullanılan start/stop sistemi için verilen teşvikleri sona erdiriyor. Trump yönetimi ile ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) aldığı kararla, üreticilere bu özellik nedeniyle sağlanan krediler kaldırılacak. Düzenlemenin ardından otomotiv sektöründe start/stop sisteminin araçlardan çıkarılması gündeme gelebilir.

Yeni modellerde sıklıkla kullanılıyor.

Yeni modellerde sıklıkla kullanılıyor.

Günümüzde birçok yeni modelde bulunan Start/Stop sistemi, araç kırmızı ışıkta ya da yoğun trafikte beklerken motoru otomatik olarak durduruyor. Çoğu otomobilde bu özellik devre dışı bırakılabiliyor ancak bazı modellerde sürücüler her çalıştırmada sistemi manuel olarak kapatmak zorunda kalıyor.

ABD yönetimi ise yakıt tasarrufu sağladığı gerekçesiyle destekleyenlerin yanı sıra, titreşim ve gecikme yarattığını savunanların da eleştirdiği Start/Stop sistemi konusunda düzenleme sürecini başlattı.

Trump yönetimi verilecek kredileri kaldırıyor.

Trump yönetimi verilecek kredileri kaldırıyor.

CBC News’in aktardığına göre Trump yönetimi, sera gazı emisyonlarını düşürmeye yönelik çevre düzenlemelerini geri alma planı kapsamında, araçlarına Start/Stop sistemi ekleyen üreticilere sağlanan teşvik kredilerini kaldıracağını duyurdu.

Yönetim, bu tür donanımların son yıllarda otomobil fiyatlarında görülen belirgin artışla bağlantılı olduğunu savunuyor.

Bu karar tüketiciye "indirim" olarak yansıyabilir.

Bu karar tüketiciye "indirim" olarak yansıyabilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), yayımladığı açıklamada söz konusu teknolojiyi “neredeyse evrensel olarak nefret edilen” bir özellik olarak nitelendirdi. EPA yöneticisi Lee Zeldin ise yapılacak düzenleme değişikliğinin tüketicilerin yeni araç alırken ortalama 2.400 dolar tasarruf etmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bazı otomobil üreticilerinin Trump yönetiminin kararını desteklediği belirtilirken, düzenleme sonrasında otomotiv sektörünün Start/Stop sistemini araçlardan kademeli olarak kaldırabileceği değerlendiriliyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
