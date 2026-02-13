ABD'de Trump Yönetimi Start/Stop Özelliği İçin Yeni Karar Aldı
ABD yönetimi, otomobillerde yakıt tasarrufu amacıyla kullanılan start/stop sistemi için verilen teşvikleri sona erdiriyor. Trump yönetimi ile ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) aldığı kararla, üreticilere bu özellik nedeniyle sağlanan krediler kaldırılacak. Düzenlemenin ardından otomotiv sektöründe start/stop sisteminin araçlardan çıkarılması gündeme gelebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni modellerde sıklıkla kullanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump yönetimi verilecek kredileri kaldırıyor.
Bu karar tüketiciye "indirim" olarak yansıyabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın