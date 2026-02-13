Dünya Çapında Bilinen 3 Dev Banka Şubelerini Kapatma Kararı Aldı

Kapanan şubelerin yerine alternatif modeller devreye alınacak. Nakit erişimini sürdürmek amacıyla Link ağı, 15 yeni noktada “bankacılık merkezi” kurulacağını açıkladı. Bu merkezlerde farklı bankalardan görevliler belirli günlerde hizmet vererek para yatırma-çekme, fatura ödeme ve temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek. Bazı bölgelerde ise para yatırma noktaları oluşturulması ve topluluk bankacılarının görevlendirilmesi planlanıyor.

Lloyds Banking Group sözcüsü, müşterilerin finansal işlemlerini yürütürken daha fazla esneklik talep ettiğini belirterek, alınan kararların değişen müşteri alışkanlıkları doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.