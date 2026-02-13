onedio
Dünya Çapında Bilinen 3 Dev Banka Şubelerini Kapatma Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2026 - 19:32

Lloyds Banking Group, 2026-2027 yıllarında 95 şubesini daha kapatacağını duyurdu. Karardan Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland müşterileri etkilenecek. Kapatılan şubelerin yerine ise bankacılık merkezleri ve mobil hizmet noktalarının devreye alınacağı bildirildi.

Kapanma planı Mart 2027'ye kadar sürecek.

İngiltere’de banka şubelerindeki kapanış süreci devam ediyor. Lloyds Banking Group, Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland markalarına bağlı 95 şubenin Mayıs 2026 ile Mart 2027 tarihleri arasında kapatılacağını duyurdu. Kararın, müşterilerin giderek dijital bankacılık kanallarını tercih etmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Plan kapsamında 53 Lloyds Bank, 31 Halifax ve 11 Bank of Scotland şubesi hizmet vermeyi bırakacak.

Alternatif modeller devreye girecek.

Kapanan şubelerin yerine alternatif modeller devreye alınacak. Nakit erişimini sürdürmek amacıyla Link ağı, 15 yeni noktada “bankacılık merkezi” kurulacağını açıkladı. Bu merkezlerde farklı bankalardan görevliler belirli günlerde hizmet vererek para yatırma-çekme, fatura ödeme ve temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek. Bazı bölgelerde ise para yatırma noktaları oluşturulması ve topluluk bankacılarının görevlendirilmesi planlanıyor.

Lloyds Banking Group sözcüsü, müşterilerin finansal işlemlerini yürütürken daha fazla esneklik talep ettiğini belirterek, alınan kararların değişen müşteri alışkanlıkları doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

