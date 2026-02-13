Dünya Çapında Bilinen 3 Dev Banka Şubelerini Kapatma Kararı Aldı
Lloyds Banking Group, 2026-2027 yıllarında 95 şubesini daha kapatacağını duyurdu. Karardan Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland müşterileri etkilenecek. Kapatılan şubelerin yerine ise bankacılık merkezleri ve mobil hizmet noktalarının devreye alınacağı bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapanma planı Mart 2027'ye kadar sürecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alternatif modeller devreye girecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın