Prof. Dr. Sefer Şener’den Gram Altın Tahmini: Şubat Ayında 7.900 TL Seviyesi Görülebilir

Prof. Dr. Sefer Şener, gram altın için kritik rakamı verdi. 'Gram altın tarafında ise şubat ayı boyunca 7.200 ile 7.900 lira bandında bir seyir mümkün olabilir' diyen Şener, şu ifadeleri kullandı:

'Bu seviyelerin kalıcılığı yine küresel gelişmelere bağlı olacaktır. Olası bir haber akışı değişikliği geçici geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade daha uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri önemlidir. Özellikle gümüş, bakır ve platin gibi diğer metallerde oynaklık çok daha yüksek olabiliyor.'

