onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Prof. Dr. Sefer Şener’den Gram Altın Tahmini: Şubat Ayında 7.900 TL Seviyesi Görülebilir

Prof. Dr. Sefer Şener’den Gram Altın Tahmini: Şubat Ayında 7.900 TL Seviyesi Görülebilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 23:23

Gram altın fiyatları Şubat ayında 7.900 TL bandını zorlayacak mı? Altın fiyatları yatırımcının radarında. Küresel piyasalarda yaşanan yeni gelişmeler ve ABD’de açıklanan veriler altında dalgalı fiyatları beraberinde getirdi. “Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi?” sorusu merak edilirken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, açıklamalarda bulundu. Tgrthaber.com’dan Bengü Sarıkuş’a konuşan Prof. Dr. Sefer Şener, gram altının ulaşacağı yeni hedefi duyurdu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın Şubat ayında ne kadar olacak?

Altın Şubat ayında ne kadar olacak?

Güvenli limanda fiyatların ne olacağı merak ediliyor. “Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi?” sorusu yatırımcı tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Prof. Dr. Sefer Şener, şubat ayında altında mevcut yönün yukarı yönlü olduğunu belirtti. Önemli bir olumsuz gelişme yaşanmazsa şubat ayında ons altının 5 bin dolar üzerinde kapanış yapabileceğini söyleyen Şener, “Faiz indirimi beklentileri daha da güçlenirse 5.200 dolar seviyelerinin görülmesi ve bu seviyelerde tutunma ihtimali de gündeme gelebilir” dedi.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Prof. Dr. Sefer Şener'den gram altın tahmini.

Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Prof. Dr. Sefer Şener'den gram altın tahmini.

Prof. Dr. Sefer Şener, gram altın için kritik rakamı verdi. 'Gram altın tarafında ise şubat ayı boyunca 7.200 ile 7.900 lira bandında bir seyir mümkün olabilir' diyen Şener, şu ifadeleri kullandı:

'Bu seviyelerin kalıcılığı yine küresel gelişmelere bağlı olacaktır. Olası bir haber akışı değişikliği geçici geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade daha uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri önemlidir. Özellikle gümüş, bakır ve platin gibi diğer metallerde oynaklık çok daha yüksek olabiliyor.'

*Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.*

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın