Baraj Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaşınca Taşkın Uyarısı Yapıldı

Çanakkale’de ocak ayında etkili olan sağanak yağış, barajlara can suyu oldu. Hem sağanak hem de kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı ciddi seviyeye ulaştı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 100’e yükseldi. 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip olan baraj dolunca, Çanakkale Belediyesi’nden taşkın uyarısı yapıldı.