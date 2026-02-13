Baraj Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaşınca Taşkın Uyarısı Yapıldı
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağışın ardından Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Çanakkale Belediyesi, barajın doluluk oranına dikkat çekerek taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, dere kenarında bulunan yerleşim yerlerin tehlike altında olduğu belirtildi.
Çanakkale’de Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 oldu.
"Can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır."
