Baraj Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaşınca Taşkın Uyarısı Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 20:36

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağışın ardından Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Çanakkale Belediyesi, barajın doluluk oranına dikkat çekerek taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, dere kenarında bulunan yerleşim yerlerin tehlike altında olduğu belirtildi.

Çanakkale’de Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 oldu.

Çanakkale’de ocak ayında etkili olan sağanak yağış, barajlara can suyu oldu. Hem sağanak hem de kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı ciddi seviyeye ulaştı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 100’e yükseldi. 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip olan baraj dolunca, Çanakkale Belediyesi’nden taşkın uyarısı yapıldı.

"Can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır."

Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

'Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış olup, baraj savak kotuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi’nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay’a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
