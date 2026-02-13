CNN Türk’te Ağızları Açık Bırakan Zincirleme Hata

19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Resul Emrah Şahan 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şahan, 11 Şubat 2026’da kent uzlaşısı davasından tahliye edildi. Ancak, Ancak İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında cezaevinde kalmaya devam etti.

Söz konusu karar CNN Türk yayınında skandal hatayla duyuruldu. CNN Türk yayınında Şahan’ın adı ‘Resul Ekrem Şahan’ olarak anons edildi. Ancak hata sadece bir taneyle sınırlı kalmadı. Spiker, reji, muhabir Resul Emrah Şahan’ı ‘Ekrem’ ismiyle paylaşmaya devam etti.

Gazeteci Altan Sancar, söz konusu hatayı X hesabından şu sözlerle paylaştı:

'Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a CNN’de Resul Ekrem Şahan diyorlar. Muhabir, editör, sunucu, KJ operatörü…

Bu kadar yanlışı yapıp doğru fotoğrafı kullanmayı nasıl başardınız.”