CNN Türk'te Ağızları Açık Bırakan Zincirleme Hata

CNN Türk’te Ağızları Açık Bırakan Zincirleme Hata

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 18:15

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 23 Mart 2025’te tutuklanan Şahan, 11 Şubat 2026’da ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasından tahliye edildi. CNN Türk, Resul Emrah Şahan’ın tahliyesini zincirleme hata yaparak duyurdu. Muhabir, editör sunucu, KJ, Şahan’ın adını ‘Resul Ekrem Şahan’ olarak anons etti. Söz konusu hata X’te gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

CNN Türk, Resul Emrah Şahan'ı 'Resul Ekrem Şahan' olarak anons etti.

CNN Türk, Resul Emrah Şahan'ı 'Resul Ekrem Şahan' olarak anons etti.

19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Resul Emrah Şahan 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şahan, 11 Şubat 2026’da kent uzlaşısı davasından tahliye edildi. Ancak, Ancak İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında cezaevinde kalmaya devam etti.

Söz konusu karar CNN Türk yayınında skandal hatayla duyuruldu. CNN Türk yayınında Şahan’ın adı ‘Resul Ekrem Şahan’ olarak anons edildi. Ancak hata sadece bir taneyle sınırlı kalmadı. Spiker, reji, muhabir Resul Emrah Şahan’ı ‘Ekrem’ ismiyle paylaşmaya devam etti.

Gazeteci Altan Sancar, söz konusu hatayı X hesabından şu sözlerle paylaştı:

'Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a CNN’de Resul Ekrem Şahan diyorlar. Muhabir, editör, sunucu, KJ operatörü…

Bu kadar yanlışı yapıp doğru fotoğrafı kullanmayı nasıl başardınız.”

Bir diğer tepki ise şöyleydi👇🏻

Bir diğer tepki ise şöyleydi👇🏻
twitter.com

'Muhabir: Resul Ekrem Şahan

Spiker: Resul Ekrem Şahan

Editör: Resul Ekrem Şahan

KJ’ci: Resul Ekrem Şahan

Biri mi hatayı farketmez yahu? Muhteşemsiniz'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
