CNN Türk’te Ağızları Açık Bırakan Zincirleme Hata
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 23 Mart 2025’te tutuklanan Şahan, 11 Şubat 2026’da ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasından tahliye edildi. CNN Türk, Resul Emrah Şahan’ın tahliyesini zincirleme hata yaparak duyurdu. Muhabir, editör sunucu, KJ, Şahan’ın adını ‘Resul Ekrem Şahan’ olarak anons etti. Söz konusu hata X’te gündem oldu.
CNN Türk, Resul Emrah Şahan'ı 'Resul Ekrem Şahan' olarak anons etti.
Bir diğer tepki ise şöyleydi👇🏻
