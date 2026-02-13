onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Antalya’da Uçağın Tekeri Koptu, Kanadı Delindi!

Antalya’da Uçağın Tekeri Koptu, Kanadı Delindi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 16:45

Antalya Havalimanı’nda Gaziantep’e uçuş için kalkışa hazırlanan bir uçağın tekerlekleri yerinden çıktı. Çıkan tekerlek nedeniyle uçağın kanadı parçalandı. Uçak motorun üzerine otururken yolcular tahliye edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya’da uçağın tekeri koptu, kanadı delindi!

Antalya’da uçağın tekeri koptu, kanadı delindi!

Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi tekeri yerinden çıktı. Kopan teker nedeniyle uçağın kanadı delindi. Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken başka uçağa trans edildiler. 

Hava yolu firmasından yapılan açıklamada teknik arızanın meydana geldiği belirtildi: 'Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın