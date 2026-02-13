Karayiplerin İncisi Elektriksiz Kaldı: Otellerin Kapanmasıyla Turistler Ülkeden Kaçmaya Başladı

Saatler süren planlı elektrik kesintileri artık hayatın olağan bir parçası haline gelirken, yakıt yetersizliği nedeniyle yaklaşık 30 büyük otel ve tatil köyü faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı. Bu durum, döviz ihtiyacı içindeki ada ekonomisi için telafisi güç bir yara açıyor. Havayolu şirketlerinin uçuşlarını birer birer iptal etmesiyle birlikte, turistler adayı terk etmek için adeta bir zamanla yarış içine girmiş durumda.

Fransız turist Frederic Monnet’in yaşadıkları sahadaki durumun vahametini özetliyor. Vadi gezisini yarıda keserek başkente dönmeye çalışan Monnet, “Zorlukla bir taksi bulabildim, muhtemelen yakında o da imkansız hale gelecek,” sözleriyle ulaşımın nasıl durma noktasına geldiğini vurguluyor.