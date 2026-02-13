onedio
Karayiplerin İncisi Elektriksiz Kaldı: Otellerin Kapanmasıyla Turistler Ülkeden Kaçmaya Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 16:38

Karayipler’in incisi Küba, tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor. On yıllardır süregelen ambargoların üzerine eklenen yeni kısıtlamalar, adayı adeta bir enerji darboğazına sürükledi. Yakıt tedarikinde yaşanan büyük kesintiler, yalnızca günlük hayatı felç etmekle kalmadı, aynı zamanda ülkenin can damarı olan turizm sektörünü de durma noktasına getirdi. Bugün Küba’da sokaklar boşalırken, bir zamanlar neşeyle dolup taşan oteller kapılarına kilit vuruyor.

Kaynak: 1, 2, 3

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
ABD’nin son dönemde petrol sevkiyatlarını engellemeye yönelik sert hamleleri, adadaki enerji dengesini tamamen bozdu.

Saatler süren planlı elektrik kesintileri artık hayatın olağan bir parçası haline gelirken, yakıt yetersizliği nedeniyle yaklaşık 30 büyük otel ve tatil köyü faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı. Bu durum, döviz ihtiyacı içindeki ada ekonomisi için telafisi güç bir yara açıyor. Havayolu şirketlerinin uçuşlarını birer birer iptal etmesiyle birlikte, turistler adayı terk etmek için adeta bir zamanla yarış içine girmiş durumda.

Fransız turist Frederic Monnet’in yaşadıkları sahadaki durumun vahametini özetliyor. Vadi gezisini yarıda keserek başkente dönmeye çalışan Monnet, “Zorlukla bir taksi bulabildim, muhtemelen yakında o da imkansız hale gelecek,” sözleriyle ulaşımın nasıl durma noktasına geldiğini vurguluyor.

Krizin temelinde yatan siyasi tablo ise oldukça ağır.

Ocak ayından bu yana ABD savaş gemilerinin Venezuela’dan gelen tankerlerin limanlara ulaşmasını engellediği belirtiliyor. Washington’un Meksika gibi ihracatçı ülkelere yönelik 'cezai gümrük tarifesi' tehditleri, adanın dış dünyayla olan enerji bağını kopma noktasına getirdi. Bu baskılar neticesinde Kanada ve Rusya gibi ülkeler mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için bölgeye boş uçaklar gönderiyor. Amerikalı Liam Burnell gibi pek çok turist havalimanlarında yakıt bulunamadığı gerekçesiyle mahsur kalma korkusuyla yüzleşiyor.

Küba hükümeti için turizm, yurt dışındaki sağlık personeli gelirlerinden sonra en kritik ikinci döviz kaynağı.

Gıda ve ilaç ithalatının finansmanı tamamen bu sektöre bağlı. Bugün Havana sokaklarında boş kalan tur otobüsleri ve müşteri bekleyen at arabaları, yaklaşık 300 bin sektör çalışanının geleceğinin ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor. Klasik Amerikan otomobiliyle turist taşıyan Juan Arteaga’nın 'Durum kritik, kimin yakıtı varsa onu saklıyor' feryadı, halkın içindeki endişeyi yansıtıyor.

Yardımlar yeterli olacak mı?

Her ne kadar Meksika donanmasına ait gemiler temel gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 800 tonluk bir insani yardımı adaya ulaştırsa da bu destek derinleşen krizi çözmekten uzak görünüyor. Uzmanlar, 2019’dan bu yana %70 oranında gelir kaybı yaşayan turizm sektörünün bu yıl tarihin en büyük yıkımıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. Eğer enerji hatlarındaki bu tıkanıklık aşılmazsa, Küba için 2026 sadece bir kriz yılı değil, topyekûn bir ekonomik felaketin başlangıcı olabilir.

