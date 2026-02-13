Karayiplerin İncisi Elektriksiz Kaldı: Otellerin Kapanmasıyla Turistler Ülkeden Kaçmaya Başladı
Karayipler’in incisi Küba, tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor. On yıllardır süregelen ambargoların üzerine eklenen yeni kısıtlamalar, adayı adeta bir enerji darboğazına sürükledi. Yakıt tedarikinde yaşanan büyük kesintiler, yalnızca günlük hayatı felç etmekle kalmadı, aynı zamanda ülkenin can damarı olan turizm sektörünü de durma noktasına getirdi. Bugün Küba’da sokaklar boşalırken, bir zamanlar neşeyle dolup taşan oteller kapılarına kilit vuruyor.
ABD’nin son dönemde petrol sevkiyatlarını engellemeye yönelik sert hamleleri, adadaki enerji dengesini tamamen bozdu.
Krizin temelinde yatan siyasi tablo ise oldukça ağır.
Küba hükümeti için turizm, yurt dışındaki sağlık personeli gelirlerinden sonra en kritik ikinci döviz kaynağı.
Yardımlar yeterli olacak mı?
