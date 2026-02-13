Bu Ülkede Halk Artık Haftada 4 Gün Mesai Yapıyor: Peki Az Çalışmanın Etkisi Ne Oldu?

Hollanda, modern iş dünyasının en büyük tabularından birini sessizce yıkıyor: Başarı için çok çalışmak değil, akıllıca çalışmak yeterli mi? Amsterdam’ın kalbinde, De Pijp semtindeki küçük bir danışmanlık firmasından dev kurumsal yapılara kadar uzanan bu değişim, sadece bir çalışma düzeni tercihi değil, aynı zamanda derin bir kültürel dönüşümün yansıması. 'Çocuklarınız sadece bir kez çocuk oluyor' diyen Gavin Arm gibi girişimciler, başarının bedelinin kaçırılmış yıllar olmaması gerektiğini savunarak yedi yıl önce dört günlük mesai sistemine geçti. Üstelik ne maaşlarda bir kesinti yapıldı ne de günlük çalışma saatleri artırıldı.

Detaylar 👇

Kaynak