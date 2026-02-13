onedio
New York’un En Gizli Yeri: Çekmece Rafı Altında Yeraltına Uzanan Gizli Bir Tünel Keşfedildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 11:42

Manhattan’ın kalbinde, tarihin tozlu sayfalarından fırlayıp günümüze ulaşan bir yapı, barındırdığı derin sırla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 1936’dan beri ziyaretçilerini 19. yüzyılın 'Eski New York' atmosferine götüren East Fourth Street’teki Merchant’s House Museum, bugüne kadar yalnızca zengin bir ailenin yaşam tarzını temsil ediyordu. Ancak son keşifler, bu görkemli yapının duvarlarının arkasında, özgürlüğe uzanan gizli bir sığınak barındırdığını ortaya koydu.

Bu bina Manhattan’ın tescillenmiş ilk tarihi eserlerinden biri.

Bu bina Manhattan’ın tescillenmiş ilk tarihi eserlerinden biri.
Treadwell ailesinin 1835’ten 1933’e kadar yaşadığı bu malikane, kırmızı kadife döşemelerinden döküm kömür sobalarına kadar her detayıyla adeta zamanın durduğu bir nokta. Manhattan’ın tescillenmiş ilk tarihi eserlerinden biri olan bina, yıllarca varlıklı sınıfın gündelik yaşamını sergileyen bir müze olarak hizmet verdi. Ancak müze küratörü Camille Czerkowicz’in de belirttiği gibi, binanın duvarları arasında herkesin gözü önünde duran ancak kimsenin tam olarak anlamlandıramadığı stratejik bir boşluk mevcuttu.

Evin altında özgürlüğe açılan bir gizli geçit bulunuyor.

Mimar ve koruma uzmanlarının batı duvarı boyunca uzanan dikey bir boşluğu incelemesiyle, Merchant’s House’un aslında Yeraltı Demiryolu (Underground Railroad) ağının bir parçası olduğu anlaşıldı. Bu güvenli ev, Güney'deki kölelikten kaçan Afro-Amerikalılar için hayati bir durak noktasıydı.

Sistemin işleyişi ise tam bir mühendislik ve gizlilik harikası: Yatak odasındaki yerleşik çekmecelerden en alttakini çıkardığınızda, döşemede açılmış dikdörtgen bir delik sizi karşılıyor. Yaklaşık 60 santimetre genişliğindeki bu dar alan, zemin kata kadar uzanan gizli bir merdivene açılıyor. Dönemin köle avcılarından ve şehir muhafızlarından saklanmak için tasarlanan bu yapı, bilinçli bir gizlemenin ustalık eseri olarak kabul ediliyor.

Evi inşa eden Joseph Brewster’ın bir kölelik karşıtı (abolizyonist) olduğu biliniyor.

Mimari tarihçi Patrick Ciccone, 19. yüzyılın varlıklı New Yorkluları arasında bu duruşun son derece nadir ve riskli olduğunu vurguluyor. Brewster, evi inşa ederken bu mücadeleyi mimariye dahil ederek özgürlük yolunda somut bir adım atmış.

Bu keşif, New York’un kölelik karşıtı mücadeledeki rolünü hatırlatan fiziksel bir kanıt niteliği taşıyor. Koruma avukatı Michael Hiller, bu bulguyu 'nesiller boyu sürecek bir keşif' olarak nitelendirirken, yapının artık sadece ev içi yaşamın bir kalıntısı değil, adaletsizliğe karşı direnişin duygusal bir anıtı olduğunu ifade ediyor. Merchant’s House, artık sadece gümüş takımların ve antik piyanoların sergilendiği bir yer değil; insanlık onuru için verilen sessiz ama devasa bir mücadelenin sarsılmaz bir sembolüdür.

