New York’un En Gizli Yeri: Çekmece Rafı Altında Yeraltına Uzanan Gizli Bir Tünel Keşfedildi

Mimar ve koruma uzmanlarının batı duvarı boyunca uzanan dikey bir boşluğu incelemesiyle, Merchant’s House’un aslında Yeraltı Demiryolu (Underground Railroad) ağının bir parçası olduğu anlaşıldı. Bu güvenli ev, Güney'deki kölelikten kaçan Afro-Amerikalılar için hayati bir durak noktasıydı.

Sistemin işleyişi ise tam bir mühendislik ve gizlilik harikası: Yatak odasındaki yerleşik çekmecelerden en alttakini çıkardığınızda, döşemede açılmış dikdörtgen bir delik sizi karşılıyor. Yaklaşık 60 santimetre genişliğindeki bu dar alan, zemin kata kadar uzanan gizli bir merdivene açılıyor. Dönemin köle avcılarından ve şehir muhafızlarından saklanmak için tasarlanan bu yapı, bilinçli bir gizlemenin ustalık eseri olarak kabul ediliyor.