New York’un En Gizli Yeri: Çekmece Rafı Altında Yeraltına Uzanan Gizli Bir Tünel Keşfedildi
Kaynak: https://ny1.com/nyc/manhattan/news/20...
Manhattan’ın kalbinde, tarihin tozlu sayfalarından fırlayıp günümüze ulaşan bir yapı, barındırdığı derin sırla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 1936’dan beri ziyaretçilerini 19. yüzyılın 'Eski New York' atmosferine götüren East Fourth Street’teki Merchant’s House Museum, bugüne kadar yalnızca zengin bir ailenin yaşam tarzını temsil ediyordu. Ancak son keşifler, bu görkemli yapının duvarlarının arkasında, özgürlüğe uzanan gizli bir sığınak barındırdığını ortaya koydu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu bina Manhattan’ın tescillenmiş ilk tarihi eserlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evin altında özgürlüğe açılan bir gizli geçit bulunuyor.
Evi inşa eden Joseph Brewster’ın bir kölelik karşıtı (abolizyonist) olduğu biliniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın