1 Milyonluk Kilosu ve Görkemli Boyu ile İşte Dünyanın En Büyük Ağacı!

Kaliforniya’daki Sequoia Ulusal Parkı’nın kalbinde yer alan General Sherman, 'en uzun' ya da 'en geniş' ağaç olmasa da, toplam gövde hacmi bakımından dünyanın tartışmasız en büyük tek gövdeli ağacıdır. Yaklaşık 1.487 metreküp odun hacmine sahip olan bu dev, sadece bir bitki değil, başlı başına bir ekosistemdir. 2.200 ile 2.700 yaşları arasında olduğu tahmin edilen Sherman, insanlık tarihinin büyük bir kısmına tanıklık etmiş, yaşayan bir anıttır.