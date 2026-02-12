onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
1 Milyonluk Kilosu ve Görkemli Boyu ile İşte Dünyanın En Büyük Ağacı!

1 Milyonluk Kilosu ve Görkemli Boyu ile İşte Dünyanın En Büyük Ağacı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 18:10

Dünyanın hacimsel olarak en büyük ağacı olan General Sherman, binlerce yıllık geçmişiyle zamana direnmeye devam ediyor. Özgürlük Anıtı ile yarışan devasa boyutları ve bin tondan fazla ağırlığıyla bu sekoya, doğanın mühendislik harikası olarak kabul ediliyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en büyük canlısı.

Dünyanın en büyük canlısı.
encrypted-tbn0.gstatic.com

Kaliforniya’daki Sequoia Ulusal Parkı’nın kalbinde yer alan General Sherman, 'en uzun' ya da 'en geniş' ağaç olmasa da, toplam gövde hacmi bakımından dünyanın tartışmasız en büyük tek gövdeli ağacıdır. Yaklaşık 1.487 metreküp odun hacmine sahip olan bu dev, sadece bir bitki değil, başlı başına bir ekosistemdir. 2.200 ile 2.700 yaşları arasında olduğu tahmin edilen Sherman, insanlık tarihinin büyük bir kısmına tanıklık etmiş, yaşayan bir anıttır.

Özgürlük Heykeli’ne rakip.

Özgürlük Heykeli’ne rakip.

General Sherman’ın boyutlarını zihinde canlandırmak oldukça güçtür. Yaklaşık 83,8 metre yüksekliğe ulaşan bu ağaç, New York’un simgesi olan Özgürlük Anıtı ile kıyaslandığında büyüleyici bir tablo ortaya çıkar. Meşaleye kadar olan kaidesiz yükseklik dikkate alındığında, Sherman neredeyse bu dev heykel ile baş başa gider. Ancak asıl fark 'kütle' noktasında ortaya çıkar; Özgürlük Anıtı yaklaşık 225 ton ağırlığındayken, General Sherman’ın tahmini ağırlığı tam 1.910 tondur. Yani bu dev sekoya, yaklaşık 8 adet Özgürlük Heykeli’nin toplam ağırlığına denk gelen devasa bir kütleyi köklerinde taşımaktadır.

Bu ağaç neden bu kadar önemli?

Bu ağaç neden bu kadar önemli?
www.nps.gov

General Sherman, yalnızca turistik bir cazibe merkezi değil, aynı zamanda küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ve biyolojik çeşitlilikte kritik bir semboldür. Devasa gövdesiyle büyük miktarda karbon depolayan bu ağaçlar, yangınlara karşı geliştirdikleri kalın kabukları sayesinde yüzyıllardır hayatta kalmayı başarmıştır.

Ancak son yıllarda artan şiddetli orman yangınları, bu yenilmez devleri bile tehdit eder hale gelmiştir. Uzmanlar, Sherman’ı korumak için köklerine yangın battaniyeleri sarmak gibi sıra dışı önlemler almaktadır. Bu çaba, sadece bir ağacı değil, Dünya’nın en nadide genetik miraslarından birini koruma kararlılığını simgelemektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın