Psikolojiye Göre Sürekli Teşekkür Eden ve Özür Dileyen İnsanların Ortak Yanı Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 16:40

Son dönemlerde nezaket çoğu zaman bir zayıflık gibi algılansa da, psikoloji bilimi bunun tam tersini söyler. Yerinde ve zamanında kullanılan 'teşekkür ederim' ile 'özür dilerim' kelimeleri, aslında kişinin duygusal zekasının ve içsel gücünün en büyük kanıtıdır. Bu iki ifadeyi bir yaşam biçimi haline getiren insanlar sadece sosyal kurallara uymakla kalmaz. Aynı zamanda sağlıklı bir benlik algısı ve gelişmiş bir empati yeteneği sergilerler.

1. "Teşekkür ederim" demek, sıradan bir hareket değil, bir farkındalık eylemidir.

Bu kelimeyi sık kullanan insanlar, çevresindeki dünyayı sadece tüketici bir gözle izlemezler. Bir işin arkasındaki çabayı, harcanan zamanı ve niyetli bir iyiliği görürler. Psikolojide bu durum, bireyin odak noktasını kendi eksiklerinden çıkarıp hayatındaki artılara kaydırması anlamına gelir. Bu farkındalık, kişiyi hem daha mutlu bir birey yapar hem de çevresindeki insanların kendilerini değerli hissetmesini sağlayarak sosyal bağları oksijen gibi besler.

2. Özür dilemek bir öğrenme ve onarma sürecidir.

Hatalı olunduğunda içtenlikle 'özür dilerim' diyebilmek, narsistik savunma mekanizmalarının aşıldığının en net göstergesidir. Bir hatayı kabul etmek, birçok kişi için 'yetersizlik' olarak kodlansa da, güçlü karakterler için bu bir öğrenme ve onarma sürecidir. Özür dilemekten çekinmeyen bireyler, haklı çıkma hırsını ilişkinin selametinden üstün tutmazlar. Bu tutum, kişinin kendi hatalarıyla barışık olduğunu ve mükemmeliyetçilik sancısından kurtulup 'insan olma' halini kabul ettiğini gösterir.

3. Hem teşekkür hem de özür, yüksek bir sorumluluk bilinci gerektirir.

Teşekkür eden kişi, gördüğü desteğin sorumluluğunu alır ve bunu iade etme niyetini gösterir. Özür dileyen kişi ise kendi eyleminin sonuçlarını üstlenir; suçu başkasına ya da koşullara atmaz. Bu davranış kalıpları, duygusal regülasyonu yüksek olan insanların özelliğidir. Bu kişiler stresli anlarda dahi üsluplarını bozmaz, aksine kırılan dökülenleri toplamak için bu sihirli kelimelere sığınırlar.

4. Bu hareketlerin temelinde güç dengesi ve güven inşası yatar

İlişkilerde güç savaşlarını bitiren şey, bu iki kelimenin yarattığı samimiyettir. 'Özür dilerim' demek, karşı tarafa 'Senin duyguların benim egomdan daha önemli' mesajını gönderir. 'Teşekkür ederim' ise 'Yaptıkların benim için sıradan değil' demektir. Bu dil, özellikle iş ve aile hayatında psikolojik bir güven ortamı yaratır. Bu güvenin hakim olduğu ortamlarda insanlar hata yapmaktan korkmaz ve birbirlerine destek olmaya daha yatkın hale gelirler.

"Teşekkür ederim" ve "özür dilerim" kelimeleri, sadece birer ağız alışkanlığı değil.

Bunlar kişinin ruhsal olgunluğunun dışavurumudur. Bu ifadeler, bir maske takmak değil, aksine maskeleri indirip karşımızdaki insanla en saf haliyle bağ kurmaktır. Kendi hatalarını görebilen ve başkasının iyiliğini takdir edebilen bireyler, uzun vadede çok daha dayanıklı ve saygın ilişkiler inşa ederler.

Nezaketin bu iki anahtarı hayatın zorlu anlarını yumuşatan ve insanı yalnızlıktan kurtaran en kısa yoldur.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
