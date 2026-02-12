Psikolojiye Göre Sürekli Teşekkür Eden ve Özür Dileyen İnsanların Ortak Yanı Belli Oldu

Bunlar kişinin ruhsal olgunluğunun dışavurumudur. Bu ifadeler, bir maske takmak değil, aksine maskeleri indirip karşımızdaki insanla en saf haliyle bağ kurmaktır. Kendi hatalarını görebilen ve başkasının iyiliğini takdir edebilen bireyler, uzun vadede çok daha dayanıklı ve saygın ilişkiler inşa ederler.

Nezaketin bu iki anahtarı hayatın zorlu anlarını yumuşatan ve insanı yalnızlıktan kurtaran en kısa yoldur.