Avrupa Bu Bitkilerin Peşine Düştü: Anadolu'nun "Milli Servetini" Kaçırmak İsteyenler Var!

Doğal güzelliklerimizi sadece iklim değişikliği, aşırı otlatma veya yapılaşma değil, aynı zamanda bu türleri ticari ya da bilimsel amaçlarla çalmak isteyenler de tehdit ediyor. Bu noktada en büyük sorumluluk halka düşüyor. Çiçeğin ancak dalında güzel olduğunu ve doğal ortamından koparılan her parçanın geleceğimizden çalınan bir değer olduğunu unutmamalıyız. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yabancı kişilerin şüpheli faaliyetlerini yetkililere bildirmesi, bu 'yeşil mirası' korumak için en güçlü kalkanımız olacaktır. Doğal güzelliklerimize sahip çıkmak, sadece bir doğa sevgisi değil, vatanseverlik borcudur.