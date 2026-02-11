onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Plastik Taburelerin Ortasındaki Delik Ne İşe Yarıyor? Sebebi Düşündüğünüzden Daha Önemli!

Plastik Taburelerin Ortasındaki Delik Ne İşe Yarıyor? Sebebi Düşündüğünüzden Daha Önemli!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.02.2026 - 10:58

Plastik tabureler hayatımızın o kadar içinde ki onları çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Bahçelerden kafelere, mutfaklardan balkonlara kadar her yerde karşımıza çıkan bu mütevazı nesneler, hafiflikleri ve dayanıklılıklarıyla modern dünyanın en pratik tasarımlarından biri. Bu yaygın objenin hakkındaki en dikkat çeken detay ise ortasındaki o küçük yuvarlak delik. Bu küçük detay aslında göründüğünden çok daha büyük bir mühendislik zekası barındırıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://catracalivre.com.br/noticias/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsanlar genellikle bu deliğin sadece havalandırma amaçlı olduğunu düşünür.

İnsanlar genellikle bu deliğin sadece havalandırma amaçlı olduğunu düşünür.

Özellikle sıcak yaz günlerinde terlemeyi önlediği fikri ilk bakışta mantıklı gelse de, bu işlev listenin sadece küçük bir kısmını oluşturur. Asıl sebep, sandalyelerin saklanma ve taşınma biçiminde gizlidir. Plastik sandalyeler, yerden tasarruf etmek amacıyla iç içe istiflenir. Eğer bu delikler olmasaydı, iki sandalye arasında hava hapsolur ve oluşan vakum etkisi nedeniyle onları birbirinden ayırmak imkansız hale gelirdi. O küçük boşluk havanın tahliye edilmesini sağlayarak sandalyelerin birbirine yapışmasını engeller.

Mühendislik açısından bakıldığında, bu deliğin dairesel olması da tesadüf değildir.

Mühendislik açısından bakıldığında, bu deliğin dairesel olması da tesadüf değildir.

Keskin köşeli bir boşluk (örneğin kare veya üçgen), stresin belli noktalarda birikmesine ve plastiğin kısa sürede çatlamasına neden olur. Yuvarlak hatlar ise baskıyı tüm yüzeye eşit dağıtarak sandalyenin esnemesine ve ağırlığa karşı direnç göstermesine yardımcı olur. Üretim aşamasında ise sıvı plastiğin kalıba daha dengeli yayılmasını sağlar. Böylece soğuma sırasında oluşabilecek deformasyonların önüne geçilir.

Dış mekan kullanımında ise bu delik bir tahliye sistemi görevi görür.

Dış mekan kullanımında ise bu delik bir tahliye sistemi görevi görür.

Yağmur yağdığında suyun koltukta birikmesini önleyerek sandalyenin hızla kurumasını sağlar. Ayrıca temizlik esnasında suyun kolayca akıp gitmesine yardımcı olarak nem kaynaklı küf veya kirlenmeyi minimize eder.

Sonuç olarak, plastik sandalyenin ortasındaki o küçük boşluk, fizik, ekonomi ve konforun harmanlandığı sessiz bir kahramandır. Gündelik hayatın en basit eşyalarının bile arkasında yatan bu tür ince detaylar, bazen en karmaşık sorunların en basit çözümlerle giderilebileceğinin en güzel kanıtıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Destan Yazan

Osurunca, gaz alttan çıksın diye... Ya niye böyle saçma sapan konular açıyorsunuz...

Atakan İCE

Billurların üzerine oturmayalım diye

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.