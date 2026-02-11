Plastik Taburelerin Ortasındaki Delik Ne İşe Yarıyor? Sebebi Düşündüğünüzden Daha Önemli!
Kaynak: https://catracalivre.com.br/noticias/...
Plastik tabureler hayatımızın o kadar içinde ki onları çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Bahçelerden kafelere, mutfaklardan balkonlara kadar her yerde karşımıza çıkan bu mütevazı nesneler, hafiflikleri ve dayanıklılıklarıyla modern dünyanın en pratik tasarımlarından biri. Bu yaygın objenin hakkındaki en dikkat çeken detay ise ortasındaki o küçük yuvarlak delik. Bu küçük detay aslında göründüğünden çok daha büyük bir mühendislik zekası barındırıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar genellikle bu deliğin sadece havalandırma amaçlı olduğunu düşünür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mühendislik açısından bakıldığında, bu deliğin dairesel olması da tesadüf değildir.
Dış mekan kullanımında ise bu delik bir tahliye sistemi görevi görür.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Osurunca, gaz alttan çıksın diye... Ya niye böyle saçma sapan konular açıyorsunuz...
Billurların üzerine oturmayalım diye
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.