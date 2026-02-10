Dünyanın En Büyük Göçünü Gerçekleştirdiler: Bir Haftada 1.4 Milyar Kişi Yollara Düştü!
Çin'de her yıl gerçekleşen ve modern tarihin en büyük insan hareketliliği olarak kabul edilen Bahar Bayramı göçü, bu yıl da nefes kesen rakamlarla geri döndü. 'Chunyun' olarak adlandırılan bu devasa gelenek, sadece bir tatil dönemi değil, milyarlarca insanın köklerine, aile sofralarına ve geleneklerine olan bağlılığının yeryüzündeki en somut göstergesi.
Ülke genelinde tam 1,4 milyardan fazla yer değiştirme kaydedildi.
"Dünyanın en büyük kitlesel göçü" unvanını elinde bulunduran Chunyun, Çinliler için manevi bir arınma dönemini temsil ediyor.
