Dünyanın En Büyük Göçünü Gerçekleştirdiler: Bir Haftada 1.4 Milyar Kişi Yollara Düştü!

Çin
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
10.02.2026 - 14:19

Çin'de her yıl gerçekleşen ve modern tarihin en büyük insan hareketliliği olarak kabul edilen Bahar Bayramı göçü, bu yıl da nefes kesen rakamlarla geri döndü. 'Chunyun' olarak adlandırılan bu devasa gelenek, sadece bir tatil dönemi değil, milyarlarca insanın köklerine, aile sofralarına ve geleneklerine olan bağlılığının yeryüzündeki en somut göstergesi.

Ülke genelinde tam 1,4 milyardan fazla yer değiştirme kaydedildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2 Şubat ile 13 Mart arasındaki 40 günlük 'kritik' dönemin henüz ilk haftasında seyahat rakamları dudak uçuklatan cinsten. 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan yedi günlük süreçte, ülke genelinde tam 1,4 milyardan fazla yer değiştirme kaydedildi. Bu istatistik, teknik olarak neredeyse tüm Çin nüfusunun sadece bir hafta içinde yollara düştüğü anlamına geliyor.

Bu devasa göçün lojistik yükünü büyük oranda kara yolları sırtlıyor. Toplam seyahatlerin 1,3 milyardan fazlası şahsi araçlarla gerçekleşirken, Çin’in dünyaca ünlü yüksek hızlı tren ağları da rüştünü ispatladı. Demir yolları tam 86 milyon yolcu ağırladı. Gökyüzünde 16 milyon kişi bulutları aşarken, nehir ve deniz hatları ise 4,9 milyon yolculuğa ev sahipliği yaptı.

"Dünyanın en büyük kitlesel göçü" unvanını elinde bulunduran Chunyun, Çinliler için manevi bir arınma dönemini temsil ediyor.

Ay Yeni Yılı'nı içine alan bu süreçte, metropollerde çalışan milyonlarca işçi ve öğrenci, yılın tek uzun tatilini aile büyükleriyle geçirmek için memleketlerine dönüyor. Ejderha dansları, kırmızı fenerler ve geleneksel akşam yemekleri, bu zahmetli yolculuğun sonunda bekleyen en büyük ödül oluyor. Teknolojinin ve modernleşmenin hızına rağmen, bu kadim 'yuvaya dönüş' tutkusu Çin'in sosyal dokusunu diri tutmaya devam ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
