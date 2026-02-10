Dünyanın En Büyük Göçünü Gerçekleştirdiler: Bir Haftada 1.4 Milyar Kişi Yollara Düştü!

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2 Şubat ile 13 Mart arasındaki 40 günlük 'kritik' dönemin henüz ilk haftasında seyahat rakamları dudak uçuklatan cinsten. 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan yedi günlük süreçte, ülke genelinde tam 1,4 milyardan fazla yer değiştirme kaydedildi. Bu istatistik, teknik olarak neredeyse tüm Çin nüfusunun sadece bir hafta içinde yollara düştüğü anlamına geliyor.

Bu devasa göçün lojistik yükünü büyük oranda kara yolları sırtlıyor. Toplam seyahatlerin 1,3 milyardan fazlası şahsi araçlarla gerçekleşirken, Çin’in dünyaca ünlü yüksek hızlı tren ağları da rüştünü ispatladı. Demir yolları tam 86 milyon yolcu ağırladı. Gökyüzünde 16 milyon kişi bulutları aşarken, nehir ve deniz hatları ise 4,9 milyon yolculuğa ev sahipliği yaptı.