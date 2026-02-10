onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yolda Bulduğu Kayıp Çantayı Teslim Etmedi, İşinden Oldu: Belediye Başkanı Bizzat Talimat Verdi

Yolda Bulduğu Kayıp Çantayı Teslim Etmedi, İşinden Oldu: Belediye Başkanı Bizzat Talimat Verdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 12:06

Uşak’ta yaşanan üzücü bir güven suistimali olayı, dürüstlüğün ve kamu sorumluluğunun önemini bir kez daha gündeme getirdi. Şehrin en dinamik noktalarından biri olan İsmetpaşa Caddesi’nde görev yapan bir belediye temizlik işçisi, bulduğu değerli eşyalarla dolu çantayı yetkililere teslim etmeyince işinden oldu.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güvenlik Kameraları Gerçeği Ortaya Çıkardı

Güvenlik Kameraları Gerçeği Ortaya Çıkardı

Olay, temizlik personelinin çalışma esnasında yerde sahipsiz bir çanta fark etmesiyle başladı. İçerisinde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası bulunan çantayı koruma altına alıp emniyete bildirmek yerine, yanına alarak bölgeden uzaklaşmayı tercih eden işçinin bu kararı pahalıya patladı. Çantasını kaybeden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, KGYS ve çevre dükkanların güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Görüntülerde, personelin çantayı alış anı ve olay yerini terk edişi açıkça görüldü.

Emniyet birimlerinden gelen rapor doğrultusunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talimatıyla derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 'güveni kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisi sorumluluğunu ihlal' gerekçeleriyle personelin iş akdi tek taraflı olarak feshedildi.

Belediyeden "Suistimale geçit yok" mesajı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Pickle Rick

Teslim etse de "Vay geri zekalı" diyecez.