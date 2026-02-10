Yolda Bulduğu Kayıp Çantayı Teslim Etmedi, İşinden Oldu: Belediye Başkanı Bizzat Talimat Verdi

Olay, temizlik personelinin çalışma esnasında yerde sahipsiz bir çanta fark etmesiyle başladı. İçerisinde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası bulunan çantayı koruma altına alıp emniyete bildirmek yerine, yanına alarak bölgeden uzaklaşmayı tercih eden işçinin bu kararı pahalıya patladı. Çantasını kaybeden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, KGYS ve çevre dükkanların güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Görüntülerde, personelin çantayı alış anı ve olay yerini terk edişi açıkça görüldü.

Emniyet birimlerinden gelen rapor doğrultusunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talimatıyla derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 'güveni kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisi sorumluluğunu ihlal' gerekçeleriyle personelin iş akdi tek taraflı olarak feshedildi.