Aracını Başkasına Kullandıranın Başı Yandı: 198 Bin 180 Lira Ceza Kesilecek!

5510 sayılı Kanun kapsamında uygulanan cezai yaptırımlar, ihlalin türüne ve tekrarına göre işletmeleri sarsacak boyutlara ulaşıyor. İşçinin işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi durumunda uygulanan iki asgari ücret tutarındaki 66 bin 60 liralık ceza, sadece bir başlangıç niteliği taşıyor. Eğer bir yıl içinde aynı durumun tekrarlandığı tespit edilirse, sigortasız her bir işçi için ceza miktarı asgari ücretin tam beş katına, yani 198 bin 180 liraya kadar yükseliyor. Bunlara ek olarak, sigortasız personelin aylık prim hizmet belgesinde bildirilmemesi ve ücret bordrosunda yer almaması gibi nedenlerle her ay için on binlerce liralık ek cezalar birikerek devasa bir mali yük oluşturuyor.