onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aracını Başkasına Kullandıranın Başı Yandı: 198 Bin 180 Lira Ceza Kesilecek!

Aracını Başkasına Kullandıranın Başı Yandı: 198 Bin 180 Lira Ceza Kesilecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 10:50

Trafikte seyreden milyonlarca araç sadece yol güvenliği açısından değil, aynı zamanda çalışma mevzuatı açısından da mercek altında tutuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 2021 yılından bu yana sürdürülen sıkı koordinasyon, özellikle ticari araç sahiplerini ve tüzel kişilikleri yakından ilgilendiriyor. Emniyet ekiplerinin yaptığı rutin trafik kontrolleri artık sadece ehliyet ve ruhsat sorgusuyla sınırlı kalmıyor. Bu denetimler aynı zamanda kayıt dışı istihdamla mücadelenin en önemli cephelerinden biri haline geliyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMet...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yol kontrollerinde sürücünün sigorta durumu anlık olarak sorgulanıyor.

Yol kontrollerinde sürücünün sigorta durumu anlık olarak sorgulanıyor.

Yol kontrolleri sırasında durdurulan bir ticari aracın tüzel bir kişiliğe veya şirkete ait olduğu tespit edilirse, ekipler sürücünün sigorta durumunu anlık olarak sorguluyor. Eğer direksiyon başındaki kişinin aktif bir SGK kaydı bulunmuyorsa, bu durum tutanak altına alınarak ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildiriliyor. Plaka bilgisi, sürücü T.C. kimlik numarası, denetim yeri ve tarihi gibi kritik veriler SGK veri tabanıyla eşleştiriliyor. Tespit edilen usulsüzlükler neticesinde, şirketlere ağır idari para cezaları uygulanırken ilgili personelin sigorta girişleri kurum tarafından geriye dönük olarak resen gerçekleştiriliyor.

Para cezaları katlanarak artıyor.

Para cezaları katlanarak artıyor.

5510 sayılı Kanun kapsamında uygulanan cezai yaptırımlar, ihlalin türüne ve tekrarına göre işletmeleri sarsacak boyutlara ulaşıyor. İşçinin işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi durumunda uygulanan iki asgari ücret tutarındaki 66 bin 60 liralık ceza, sadece bir başlangıç niteliği taşıyor. Eğer bir yıl içinde aynı durumun tekrarlandığı tespit edilirse, sigortasız her bir işçi için ceza miktarı asgari ücretin tam beş katına, yani 198 bin 180 liraya kadar yükseliyor. Bunlara ek olarak, sigortasız personelin aylık prim hizmet belgesinde bildirilmemesi ve ücret bordrosunda yer almaması gibi nedenlerle her ay için on binlerce liralık ek cezalar birikerek devasa bir mali yük oluşturuyor.

Peki bu cezalardan korunmak için ne yapmanız gerekiyor?

Peki bu cezalardan korunmak için ne yapmanız gerekiyor?

Bu ağır yaptırımlardan muaf olmanın tek yolu, aracı kullanan şoförün sigortasının eksiksiz yapılmış olmasıdır. Araç kiralama durumlarında ise taraflar arasında ıslak imzalı ve yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması, sorumluluğun kiracıya devredilmesi için yeterli görülüyor. Ancak en büyük risk kaza anında ortaya çıkıyor. Kayıt dışı bir şoförün karıştığı kazalarda, yaralanma veya ölümle sonuçlanan durumlarda tüm maddi ve hukuki sorumluluk doğrudan ticari araç sahibine yükleniyor. Bu durum, şirketlerin sadece idari para cezalarıyla değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan tazminat davalarıyla da karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın