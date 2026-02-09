Banka Hesabına Yanlışlıkla Para Gönderilen Birisi Parayı İade Etmezse Ne Olur?
Hesabınıza bir sabah uyandığınızda kaynağını bilmediğiniz bir paranın yattığını görseniz ne yaparsınız? Birçok kişi bunu büyük bir şans olarak nitelendirse de aslında bu durum ciddi bir hukuki sorumluluğu ve potansiyel cezai yaptırımları beraberinde getirmektedir. Türkiye’de son dönemde banka hesaplarının üçüncü kişilerle paylaşılması veya yanlış para transferleri nedeniyle biriken yüz binlerce ceza davası, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sebepsiz zenginleşme ve hukuki sorumluluk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanlışlıkla yatan parayı harcamak veya geri vermemek sadece maddi bir borç doğurmaz, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil eder.
Günümüzde "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve TCK 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık dosyalarına konu olan binlerce kişi bulunmaktadır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın