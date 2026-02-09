onedio
Banka Hesabına Yanlışlıkla Para Gönderilen Birisi Parayı İade Etmezse Ne Olur?

Banka Hesabına Yanlışlıkla Para Gönderilen Birisi Parayı İade Etmezse Ne Olur?

09.02.2026 - 11:39

Hesabınıza bir sabah uyandığınızda kaynağını bilmediğiniz bir paranın yattığını görseniz ne yaparsınız? Birçok kişi bunu büyük bir şans olarak nitelendirse de aslında bu durum ciddi bir hukuki sorumluluğu ve potansiyel cezai yaptırımları beraberinde getirmektedir. Türkiye’de son dönemde banka hesaplarının üçüncü kişilerle paylaşılması veya yanlış para transferleri nedeniyle biriken yüz binlerce ceza davası, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Kaynak: 1, 2, 3

Sebepsiz zenginleşme ve hukuki sorumluluk.

Sebepsiz zenginleşme ve hukuki sorumluluk.

Hukuk sistemimizde bir kişinin, haklı bir sebep olmaksızın başkasının mal varlığı üzerinden kazanç sağlaması 'Sebepsiz Zenginleşme' olarak tanımlanır. Türk Borçlar Kanunu’nun 77 ve 82. maddeleri uyarınca, bu şekilde bir artış yaşayan kişi, söz konusu miktarı eksiksiz olarak asıl sahibine iade etmekle yükümlüdür. Paranın miktarı ne olursa olsun, iade sürecinin gecikmesi durumunda ana paranın yanı sıra yasal faiz ödemesiyle de karşı karşıya kalınabilir. Paranın iade edilmemesi halinde ise icra takibi gibi hukuki yolların işletilmesi kaçınılmazdır.

Yanlışlıkla yatan parayı harcamak veya geri vermemek sadece maddi bir borç doğurmaz, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil eder.

Yanlışlıkla yatan parayı harcamak veya geri vermemek sadece maddi bir borç doğurmaz, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil eder.

TCK’nın 160. maddesinde yer alan 'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçu, bu durumu açıkça düzenler. Hata sonucu hesabına geçen parayı yetkili mercilere bildirmeyen veya parayı kendi parasıymış gibi kullanan kişiler, şikayet üzerine bir yıla kadar hapis veya adli para cezası alabilirler. Yargıtay içtihatlarına göre, gelen parayı başka hesaba aktarmak veya nakit olarak çekmek, suçun işlendiğine dair en somut delil kabul edilmektedir.

Günümüzde "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve TCK 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık dosyalarına konu olan binlerce kişi bulunmaktadır.

Günümüzde "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve TCK 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık dosyalarına konu olan binlerce kişi bulunmaktadır.

Banka hesaplarının 'kiralama' adı altında veya arkadaş ricasıyla başkalarına kullandırılması, hesap sahibini ağır suç ortaklıklarıyla baş başa bırakabilir. Uzmanlar, banka hesaplarının kişiye özel olduğunu ve asla üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Özetle, hesabınıza kaynağı belirsiz bir para yattığında yapmanız gereken en güvenli adım, paraya dokunmadan derhal bankanızla iletişime geçmek veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermektir. Aksi takdirde, hata olarak başlayan bir süreç, hapis cezasına kadar uzanan bir yargılama ile sonuçlanabilir.

