Banka Hesabına Yanlışlıkla Para Gönderilen Birisi Parayı İade Etmezse Ne Olur?

Hesabınıza bir sabah uyandığınızda kaynağını bilmediğiniz bir paranın yattığını görseniz ne yaparsınız? Birçok kişi bunu büyük bir şans olarak nitelendirse de aslında bu durum ciddi bir hukuki sorumluluğu ve potansiyel cezai yaptırımları beraberinde getirmektedir. Türkiye’de son dönemde banka hesaplarının üçüncü kişilerle paylaşılması veya yanlış para transferleri nedeniyle biriken yüz binlerce ceza davası, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2, 3