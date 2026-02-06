Yükselen Altın ve Gümüş Fiyatları Olimpiyatlara da Vurdu: Madalyaların Değeri 1,3 Milyon Dolara Çıktı
Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları heyecanı sadece pistlerde değil, ekonomi dünyasında da büyük bir yankı uyandırıyor. Küresel piyasalarda altın, gümüş ve bakır fiyatlarında gözlenen olağanüstü artışlar, sporcuların göğsüne takılacak madalyaların maddi değerini kelimenin tam anlamıyla zirveye taşıdı. Son verilere göre, bu prestijli organizasyonda dağıtılacak toplam madalyaların metal değeri 1,3 milyon dolar sınırını aşmış durumda.
Piyasaların bu denli hareketlenmesi, madalyaların maliyet tablosunu da baştan aşağı değiştirdi.
Birçok kişi olimpiyat altın madalyalarının tamamen altından yapıldığını düşünse de gerçek biraz daha farklıdır.
Bu madalyalar sadece maddi değerleriyle değil, üretim süreçleriyle de dikkat çekiyor.
