onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yükselen Altın ve Gümüş Fiyatları Olimpiyatlara da Vurdu: Madalyaların Değeri 1,3 Milyon Dolara Çıktı

Yükselen Altın ve Gümüş Fiyatları Olimpiyatlara da Vurdu: Madalyaların Değeri 1,3 Milyon Dolara Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 16:03

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları heyecanı sadece pistlerde değil, ekonomi dünyasında da büyük bir yankı uyandırıyor. Küresel piyasalarda altın, gümüş ve bakır fiyatlarında gözlenen olağanüstü artışlar, sporcuların göğsüne takılacak madalyaların maddi değerini kelimenin tam anlamıyla zirveye taşıdı. Son verilere göre, bu prestijli organizasyonda dağıtılacak toplam madalyaların metal değeri 1,3 milyon dolar sınırını aşmış durumda.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Piyasaların bu denli hareketlenmesi, madalyaların maliyet tablosunu da baştan aşağı değiştirdi.

Piyasaların bu denli hareketlenmesi, madalyaların maliyet tablosunu da baştan aşağı değiştirdi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları döneminde altının onsu 2 bin doların, gümüşün onsu ise 25 doların altında işlem görüyordu. Ancak Şubat 2026 itibarıyla karşımıza çıkan manzara oldukça çarpıcı: Altın 4 bin 800 dolar, gümüş 80 dolar ve bakır ton başına 13 bin dolar seviyelerine tırmandı. Bu durum, bir altın madalyanın maddi değerinin son dört yıl içinde yaklaşık üç kat artmasına neden oldu. Spor tarihinin en pahalı ödülleriyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmaz.

Birçok kişi olimpiyat altın madalyalarının tamamen altından yapıldığını düşünse de gerçek biraz daha farklıdır.

Birçok kişi olimpiyat altın madalyalarının tamamen altından yapıldığını düşünse de gerçek biraz daha farklıdır.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) belirlediği teknik standartlar, madalyaların bileşimini titizlikle tarif eder. Milano-Cortina için üretilen her bir altın madalya, aslında 500 gram saf gümüşün üzerine kaplanmış 6 gram yüksek saflıkta (yüzde 99,99) altından oluşuyor. Gümüş madalyalar yarım kilogramlık saf gümüşten imal edilirken, bronz madalyaların ana bileşeni ise yaklaşık 410 gramlık bakır kütlesinden meydana geliyor. Güncel piyasa koşulları, bu mütevazı gramajları bile devasa birer servete dönüştürüyor.

Bu madalyalar sadece maddi değerleriyle değil, üretim süreçleriyle de dikkat çekiyor.

Bu madalyalar sadece maddi değerleriyle değil, üretim süreçleriyle de dikkat çekiyor.

İtalya Devlet Darphanesi’nde basılan madalyalar, çevreci bir yaklaşımla geri dönüştürülmüş metaller ve tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak üretildi. Tasarım açısından ise ev sahibi şehirler olan Milano ve Cortina’nın ruhunu yansıtan, iki kenti simgeleyen modern ve bölünmüş bir yapı tercih edildi.

Sonuç olarak, 2026 Kış Olimpiyatları’nda podyuma çıkan sporcular sadece bir başarı sembolü değil, aynı zamanda küresel ekonominin en değerli metal portföylerinden birini boyunlarında taşıyacaklar. Bu yükseliş, olimpiyat ruhunun manevi değerine, metal piyasalarının ışıltılı ve sert gerçekliğini de eklemiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın