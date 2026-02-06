Yükselen Altın ve Gümüş Fiyatları Olimpiyatlara da Vurdu: Madalyaların Değeri 1,3 Milyon Dolara Çıktı

İtalya Devlet Darphanesi’nde basılan madalyalar, çevreci bir yaklaşımla geri dönüştürülmüş metaller ve tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak üretildi. Tasarım açısından ise ev sahibi şehirler olan Milano ve Cortina’nın ruhunu yansıtan, iki kenti simgeleyen modern ve bölünmüş bir yapı tercih edildi.

Sonuç olarak, 2026 Kış Olimpiyatları’nda podyuma çıkan sporcular sadece bir başarı sembolü değil, aynı zamanda küresel ekonominin en değerli metal portföylerinden birini boyunlarında taşıyacaklar. Bu yükseliş, olimpiyat ruhunun manevi değerine, metal piyasalarının ışıltılı ve sert gerçekliğini de eklemiş oldu.