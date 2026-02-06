onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Elektrik, Doğal Gaz Dertleri Yok: Finlandiyalılar Kışın Evlerini Böyle Sıcak Tutuyor

Elektrik, Doğal Gaz Dertleri Yok: Finlandiyalılar Kışın Evlerini Böyle Sıcak Tutuyor

Finlandiya
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 15:28

Kuzeyin dondurucu soğuklarıyla baş etme konusunda dünya lideri olan Finlandiya, enerji krizinin yaşandığı günümüzde tüm dünyaya ders niteliğinde bir yöntem sunuyor. Geleneksel ısıtma sistemlerinin aksine, Finlandiyalıların uyguladığı bu özel zemin teknolojisinde ne elektrik kablolarına ne de karmaşık su borularına ihtiyaç duyuluyor. Temel felsefesi 'ısıtmak değil, ısıyı hapsetmek' olan bu yöntem, konutlarda enerji faturasını sıfıra yaklaştırırken ömürlük bir konfor vadediyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://tsn.ua/ru/other/kak-sdelat-te...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Isıyı içeride hapsetmek için termos prensibi kullanmak.

Isıyı içeride hapsetmek için termos prensibi kullanmak.

Geleneksel ısıtma sistemlerinde sürekli bir enerji sarfiyatı varken, Fin usulü zeminde temel mantık pasif korumadır. Bu koruma bina içindeki mevcut ısıyı, topraktan gelen soğuğa karşı devasa bir yalıtım katmanıyla savunuyor. Bu yöntem doğru uygulandığında, dışarıda kar fırtınası varken bile evin zemini çıplak ayakla yürünebilecek bir ılıklıkta kalıyor. Bakım gerektirmeyen bu yapı, evdeki soğuk hava derdini tamamen ortadan kaldırarak kalıcı bir konfor sunuyor.

Sistemin kurulumu, titiz bir malzeme seçimi ve mühendislik disiplini gerektiriyor.

Sistemin kurulumu, titiz bir malzeme seçimi ve mühendislik disiplini gerektiriyor.

İşte dört aşamada Fin usulü sıcak zeminin sırrı 

1. Sağlam İskeletin İnşası: İlk adımda, yaklaşık 200 mm yüksekliğinde masif ahşap kirişler (laglar) döşeniyor. Kullanılan ahşabın fırınlanmış ve biyolojik etkilere karşı koruyucu maddelerle işlenmiş olması hayati önem taşıyor. Zira bu iskelet binanın ömrü boyunca formunu korumalı.

2. Çift Katmanlı Taş Yünü Zırhı: Sistemin asıl kahramanı, yüksek yoğunluklu (90–110 kg/m³) bazalt esaslı taş yünüdür. Toplam 200 mm kalınlığındaki bu yalıtım, iki kat halinde ve şaşırtmalı teknikle döşeniyor. Birinci katın ek yerleri, ikinci katın gövdesiyle kapatılarak mikroskobik düzeydeki ısı kaçakları bile engelleniyor.

3. Havalandırma ve Nem Dengesi: Yalıtımın üzerine yerleştirilen 50x50 mm’lik çıtalar, sistemin nefes almasını sağlıyor. Bu hava boşluğu, yoğuşmayı önleyerek ahşabın çürümesini engelliyor ve ısının yüzeye homojen dağılmasını sağlıyor.

4. Isı Depolayan Son Katman: En üste yerleştirilen neme dayanıklı özel levhalar, odadaki ısıyı emerek bir akümülatör gibi saklıyor. Bu sıcak plaka etkisi, odanın sıcaklığı düşse bile zeminin uzun süre ılık kalmasını garanti ediyor.

Bu sistemi cazip kılan en büyük etken, mekanik hiçbir parçaya sahip olmaması.

Bu sistemi cazip kılan en büyük etken, mekanik hiçbir parçaya sahip olmaması.

Arızalanacak bir pompa, patlayacak bir boru veya kısa devre yapacak bir kablo olmadığı için bakım masrafları tamamen ortadan kalkıyor. İlk kurulum maliyeti, yüksek yoğunluklu taş yünü kullanımı nedeniyle yüksek görünse de; enerji faturalarından sağlanan tasarruf ve sistemin bina ömrüyle eşdeğer süresi, bu yatırımı dünyanın en karlı ısınma modeline dönüştürüyor. Finliler için bu yöntem, sadece bir inşaat tekniği değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam biçimi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın