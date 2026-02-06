Elektrik, Doğal Gaz Dertleri Yok: Finlandiyalılar Kışın Evlerini Böyle Sıcak Tutuyor

Arızalanacak bir pompa, patlayacak bir boru veya kısa devre yapacak bir kablo olmadığı için bakım masrafları tamamen ortadan kalkıyor. İlk kurulum maliyeti, yüksek yoğunluklu taş yünü kullanımı nedeniyle yüksek görünse de; enerji faturalarından sağlanan tasarruf ve sistemin bina ömrüyle eşdeğer süresi, bu yatırımı dünyanın en karlı ısınma modeline dönüştürüyor. Finliler için bu yöntem, sadece bir inşaat tekniği değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam biçimi.