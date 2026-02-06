Binlerce Yıllık Hazinenin İçinden Daha Eski Bir Hazine Çıktı: Müzeler Satın Almak İçin Yarışa Girdi
İngiltere’nin Essex bölgesinde, arkeoloji dünyasını büyüleyen ve 'hazine içinde servet değerinde bir sır' olarak nitelendirilen sıra dışı bir keşfe imza atıldı. Eylül 2024’te bir metal dedektörü meraklısı tarafından bulunan gümüş kolye ucu, iki farklı tarihi dönemi tek bir gövdede birleştiren nadir bir sanat eseri olarak tescillendi.
Yapılan detaylı analizler, gümüş çerçevenin MS 1200 ile 1400 yılları arasında, yani Orta Çağ’ın zirvesinde üretildiğini ortaya koydu.
Bulunan hazinenin müzelerde yerini bulması için gereken adımlar atıldı.
