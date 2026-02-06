onedio
Binlerce Yıllık Hazinenin İçinden Daha Eski Bir Hazine Çıktı: Müzeler Satın Almak İçin Yarışa Girdi

Ömer Faruk Kino
06.02.2026 - 11:33

İngiltere’nin Essex bölgesinde, arkeoloji dünyasını büyüleyen ve 'hazine içinde servet değerinde bir sır' olarak nitelendirilen sıra dışı bir keşfe imza atıldı. Eylül 2024’te bir metal dedektörü meraklısı tarafından bulunan gümüş kolye ucu, iki farklı tarihi dönemi tek bir gövdede birleştiren nadir bir sanat eseri olarak tescillendi.

Kaynak

Kaynak: https://archaeologymag.com/2026/02/ra...
Yapılan detaylı analizler, gümüş çerçevenin MS 1200 ile 1400 yılları arasında, yani Orta Çağ’ın zirvesinde üretildiğini ortaya koydu.

Ancak eserin asıl çarpıcı özelliği, merkezine titizlikle yerleştirilmiş olan kırmızı değerli taşta gizliydi. Uzmanlar, üzerinde bir yarış arabası figürü işlenmiş olan bu taşın, çerçeveden tam 1300 yıl önce, MÖ 1. yüzyılda İmparator Augustus döneminde yontulduğunu belirledi. Bu durum, Orta Çağ’da yaşayan bir İngiliz’in, toprağın altında bulduğu antik bir Roma kalıntısını yeniden yorumlayarak kendi mücevherine entegre ettiğini kanıtlıyor.

Yaklaşık 2.5 cm uzunluğundaki bu eser, yalnızca bir süs eşyası değil, aynı zamanda kişisel bir mühür olarak tasarlanmış. Balmumu üzerine basıldığında netleşen Latince 'SECRETVM RICARDI' (Richard’ın Sırrı) ifadesi, kolyenin 'Richard' isimli birine ait olduğunu ve gizli yazışmalarda kullanıldığını gösteriyor. Arkeologlar, Roma dönemine ait objelerin Orta Çağ’da yeniden kullanılmasının o dönemde bir statü sembolü olduğunu ifade ediyor. Sıradan halkın, aristokratların ithal ürünlerine karşılık, topraktan çıkan antik parçalarla kendi sosyal hiyerarşisini yükseltmeye çalıştığı düşünülüyor.

Bulunan hazinenin müzelerde yerini bulması için gereken adımlar atıldı.

Britanya Eski Eserler Veritabanı’na kaydedilen ve resmi makamlarca 'hazine' ilan edilen bu nadir parça, İngiltere’nin çok katmanlı tarihsel mirasını simgeliyor. Bulunan eser birçok sergi ve müzenin de dikkatini çekti. Bölgede bulunan Braintree Müzesi, bu eşsiz eseri kalıcı koleksiyonuna dahil etmek için satın alma işlemlerini başlattı. Yüzyıllar boyunca toprak altında saklanan 'Richard’ın Sırrı', artık tarih meraklıları için sergilenecek.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
