Binlerce Yıllık Hazinenin İçinden Daha Eski Bir Hazine Çıktı: Müzeler Satın Almak İçin Yarışa Girdi

Ancak eserin asıl çarpıcı özelliği, merkezine titizlikle yerleştirilmiş olan kırmızı değerli taşta gizliydi. Uzmanlar, üzerinde bir yarış arabası figürü işlenmiş olan bu taşın, çerçeveden tam 1300 yıl önce, MÖ 1. yüzyılda İmparator Augustus döneminde yontulduğunu belirledi. Bu durum, Orta Çağ’da yaşayan bir İngiliz’in, toprağın altında bulduğu antik bir Roma kalıntısını yeniden yorumlayarak kendi mücevherine entegre ettiğini kanıtlıyor.

Yaklaşık 2.5 cm uzunluğundaki bu eser, yalnızca bir süs eşyası değil, aynı zamanda kişisel bir mühür olarak tasarlanmış. Balmumu üzerine basıldığında netleşen Latince 'SECRETVM RICARDI' (Richard’ın Sırrı) ifadesi, kolyenin 'Richard' isimli birine ait olduğunu ve gizli yazışmalarda kullanıldığını gösteriyor. Arkeologlar, Roma dönemine ait objelerin Orta Çağ’da yeniden kullanılmasının o dönemde bir statü sembolü olduğunu ifade ediyor. Sıradan halkın, aristokratların ithal ürünlerine karşılık, topraktan çıkan antik parçalarla kendi sosyal hiyerarşisini yükseltmeye çalıştığı düşünülüyor.