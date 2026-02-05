onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyonlarca Kanser Vakasını Engellemek Sadece İki Alışkanlığı Değiştirmeye Bakıyor

Milyonlarca Kanser Vakasını Engellemek Sadece İki Alışkanlığı Değiştirmeye Bakıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 14:24

Kanserle mücadelede kendimizi çoğu zaman çaresiz hissetsek de modern tıp ve bilimsel araştırmalar bize çok daha güçlü bir hikaye anlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan güncel bir analiz, küresel boyuttaki kanser vakalarının üçte birden fazlasının aslında önlenebilir olduğunu ortaya koydu. 2022 yılı verilerine göre teşhis edilen yaklaşık 19 milyon yeni vakanın %38’i, tamamen değiştirilebilir 30 farklı risk faktörüne dayanıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.science.com/most-preventa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, kanserin kader olmaktan çıkarılabileceği gerçeğidir.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, kanserin kader olmaktan çıkarılabileceği gerçeğidir.

Önlenebilir vakaların yarısına yakını akciğer, mide ve rahim ağzı kanserlerinden oluşuyor. Bu durum bireysel davranış değişiklikleri, tıbbi müdahaleler ve çevresel kirlilikle mücadele gibi somut adımların milyonlarca hayatı kurtarabileceği anlamına geliyor. DSÖ uzmanlarına göre, bu değiştirilebilir nedenlerin üzerine gitmek, küresel kanser yükünü hafifletmek için elimizdeki en büyük fırsat.

Listenin zirvesinde şaşırtıcı olmayan ama korkutucu bir aktör yer alıyor: Tütün kullanımı.

Listenin zirvesinde şaşırtıcı olmayan ama korkutucu bir aktör yer alıyor: Tütün kullanımı.

Tek başına tüm kanser vakalarının %15’inden sorumlu olan sigara, özellikle erkeklerde risk oranını %23’e kadar çıkarıyor. Tütünü hemen arkasından takip eden ikinci büyük yaşam tarzı riski ise alkol tüketimi. Yılda yaklaşık 700 bin vakaya, yani toplam teşhislerin %3,2’sine kapı aralayan alkol, önlenebilir kanserlerin en temel tetikleyicilerinden biri olarak görülüyor.

Sadece alışkanlıklarımız değil, soluduğumuz hava da sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Hava kirliliği, bölgelere göre değişmekle birlikte akciğer kanserinde ciddi bir paya sahip. Örneğin Doğu Asya'daki kadınlarda akciğer kanseri vakalarının %15'i hava kirliliğine bağlanırken, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da erkek vakalarının %20'si bu çevresel faktörden kaynaklanıyor.

Öte yandan, enfeksiyonlar da önlenebilir kanserlerin yaklaşık %10’unu oluşturuyor.

Öte yandan, enfeksiyonlar da önlenebilir kanserlerin yaklaşık %10’unu oluşturuyor.

Kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV (İnsan Papilloma Virüsü), aşılama yoluyla kontrol altına alınabilecek bir risk olmasına rağmen, dünya genelinde aşılanma oranlarının düşük kalması bu tehdidi canlı tutuyor. Mide kanseri ise genellikle yetersiz sanitasyon ve temiz suya erişim eksikliğiyle ilişkili enfeksiyonlar nedeniyle gelişmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, kanserden korunmak sadece genetik bir şans meselesi değil. Aynı zamanda bilinçli tercihler ve kamusal sağlık politikalarıyla şekillenen bir süreçtir. Bilim insanlarının da belirttiği gibi, artık bu verileri eyleme dökme ve harekete geçme zamanı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın