Milyonlarca Kanser Vakasını Engellemek Sadece İki Alışkanlığı Değiştirmeye Bakıyor
Kanserle mücadelede kendimizi çoğu zaman çaresiz hissetsek de modern tıp ve bilimsel araştırmalar bize çok daha güçlü bir hikaye anlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan güncel bir analiz, küresel boyuttaki kanser vakalarının üçte birden fazlasının aslında önlenebilir olduğunu ortaya koydu. 2022 yılı verilerine göre teşhis edilen yaklaşık 19 milyon yeni vakanın %38’i, tamamen değiştirilebilir 30 farklı risk faktörüne dayanıyor.
Araştırmanın en çarpıcı sonucu, kanserin kader olmaktan çıkarılabileceği gerçeğidir.
Listenin zirvesinde şaşırtıcı olmayan ama korkutucu bir aktör yer alıyor: Tütün kullanımı.
Öte yandan, enfeksiyonlar da önlenebilir kanserlerin yaklaşık %10’unu oluşturuyor.
