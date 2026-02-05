Milyonlarca Kanser Vakasını Engellemek Sadece İki Alışkanlığı Değiştirmeye Bakıyor

Tek başına tüm kanser vakalarının %15’inden sorumlu olan sigara, özellikle erkeklerde risk oranını %23’e kadar çıkarıyor. Tütünü hemen arkasından takip eden ikinci büyük yaşam tarzı riski ise alkol tüketimi. Yılda yaklaşık 700 bin vakaya, yani toplam teşhislerin %3,2’sine kapı aralayan alkol, önlenebilir kanserlerin en temel tetikleyicilerinden biri olarak görülüyor.

Sadece alışkanlıklarımız değil, soluduğumuz hava da sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Hava kirliliği, bölgelere göre değişmekle birlikte akciğer kanserinde ciddi bir paya sahip. Örneğin Doğu Asya'daki kadınlarda akciğer kanseri vakalarının %15'i hava kirliliğine bağlanırken, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da erkek vakalarının %20'si bu çevresel faktörden kaynaklanıyor.