Milyonlarca Pasaportu Bedavaya Dağıtıyorlar: İnsana Değil, Çöldeki Deveye Veriliyor
Suudi Arabistan, çöl kültürünün simgesi olan develer için dijitalleşme ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tarihi bir adım atarak 'deve pasaportu' dönemini başlattı. Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu yenilikçi proje, ülkedeki milyonlarca devenin artık resmi bir kimlik ve biyometrik verilerle takip edilmesini zorunlu kılıyor. Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti’nin bizzat tanıttığı sistem, hayvancılık sektöründe güvenilirliği artırmayı ve geleneksel mirası modern teknolojinin imkanlarıyla tescil altına almayı hedefliyor.
Develere tek tıkla soy kütüğü ve sağlık takibi geliyor.
Sektörde küresel standartlara ulaşılmak hedefleniyor.
