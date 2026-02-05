Milyonlarca Pasaportu Bedavaya Dağıtıyorlar: İnsana Değil, Çöldeki Deveye Veriliyor

Haziran 2025 verilerine göre sayıları 2 milyon 235 bini aşan bu devasa hayvan varlığı, artık çipler ve özel pasaport numaralarıyla izlenecek. Yeni düzenleme kapsamında her devenin pasaportunda ismi, doğum tarihi, soyu ve cinsiyeti gibi temel bilgilerin yanı sıra sağ ve sol profilden çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafları yer alacak. Bu veriler, hayvanların sağlık geçmişi ve mülkiyet bilgileriyle birleştirilerek merkezi bir dijital veri tabanında toplanacak. Böylece hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesi ve özellikle salgın hastalıkların kontrol altında tutulması noktasında yeni bir dönem başlayacak.