Milyonlarca Pasaportu Bedavaya Dağıtıyorlar: İnsana Değil, Çöldeki Deveye Veriliyor

Ömer Faruk Kino
05.02.2026 - 11:40

Suudi Arabistan, çöl kültürünün simgesi olan develer için dijitalleşme ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tarihi bir adım atarak 'deve pasaportu' dönemini başlattı. Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu yenilikçi proje, ülkedeki milyonlarca devenin artık resmi bir kimlik ve biyometrik verilerle takip edilmesini zorunlu kılıyor. Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti’nin bizzat tanıttığı sistem, hayvancılık sektöründe güvenilirliği artırmayı ve geleneksel mirası modern teknolojinin imkanlarıyla tescil altına almayı hedefliyor.

Develere tek tıkla soy kütüğü ve sağlık takibi geliyor.

Haziran 2025 verilerine göre sayıları 2 milyon 235 bini aşan bu devasa hayvan varlığı, artık çipler ve özel pasaport numaralarıyla izlenecek. Yeni düzenleme kapsamında her devenin pasaportunda ismi, doğum tarihi, soyu ve cinsiyeti gibi temel bilgilerin yanı sıra sağ ve sol profilden çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafları yer alacak. Bu veriler, hayvanların sağlık geçmişi ve mülkiyet bilgileriyle birleştirilerek merkezi bir dijital veri tabanında toplanacak. Böylece hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesi ve özellikle salgın hastalıkların kontrol altında tutulması noktasında yeni bir dönem başlayacak.

Sektörde küresel standartlara ulaşılmak hedefleniyor.

Bu uygulama, özellikle milyonlarca dolarlık ödüllerin döndüğü prestijli deve festivalleri ve yarışmaları için de kritik bir öneme sahip. Pasaport sistemi sayesinde, yarışmalara katılan develerin soy kütükleri ve yaşları üzerinde yapılabilecek olası usulsüzlüklerin tamamen engellenmesi planlanıyor. Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu doğrultusunda hayvancılık sektörünü daha profesyonel bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan bu girişim, yerel ve uluslararası pazarlarda Suudi develerinin ticari değerini ve güvenilirliğini en üst seviyeye taşıyacak.

Ömer Faruk Kino
