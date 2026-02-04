onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bunca Yıldır Yanlış Biliyormuşuz: Dünyanın En Yüksek Zirvesi Everest Değilmiş!

Bunca Yıldır Yanlış Biliyormuşuz: Dünyanın En Yüksek Zirvesi Everest Değilmiş!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 14:44

Dünya’nın en yüksek noktası denildiğinde akıllara gelen ilk isim tartışmasız Everest Dağı’dır. Ancak bilimsel perspektiften bakıldığında, 'zirve' tanımı olaya bakış açınıza göre değişebiliyor. Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Everest liderliği kimseye bırakmasa da, gökyüzüne ve yıldızlara en yakın nokta aslında Ekvador’da bulunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.iflscience.com/the-closes...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

And Dağları’nda konumlanan ve aktif olmayan Chimborazo Yanardağı, deniz seviyesinden 6.268 metre yüksekliğiyle aslında Everest’ten yaklaşık 2.500 metre daha alçak.

And Dağları’nda konumlanan ve aktif olmayan Chimborazo Yanardağı, deniz seviyesinden 6.268 metre yüksekliğiyle aslında Everest’ten yaklaşık 2.500 metre daha alçak.

Hatta bu zirve, Güney Amerika’nın en yüksek noktası bile değil. Chimborazo kıta sıralamasında ancak 37. basamakta yer alabiliyor. Ancak astronomik veriler, Chimborazo'nun zirvesinin Dünya’nın çekirdeğinden en uzak ve gökyüzüne en yakın nokta olduğunu tescilliyor.

Bu şaşırtıcı durumun temel sebebi, gezegenimizin kusursuz bir küre olmamasından kaynaklanıyor. Kendi ekseni etrafındaki dönüşü nedeniyle ekvator bölgesinde dışa doğru genişleyen Dünya, 'basık küremsi' bir yapıya sahip. Bu merkezkaç kuvveti, ekvator çizgisini kutuplara oranla çok daha 'kalın' kılıyor.

Everest, 28° kuzey enlemindeki konumu nedeniyle bu geometrik avantajdan yararlanamazken ekvatorun hemen üzerinde yer alan Chimborazo, gezegenin en geniş noktasında yükseliyor.

Everest, 28° kuzey enlemindeki konumu nedeniyle bu geometrik avantajdan yararlanamazken ekvatorun hemen üzerinde yer alan Chimborazo, gezegenin en geniş noktasında yükseliyor.

Bu durum, Chimborazo’nun zirvesini Dünya’nın merkezinden tam 6.384 kilometre uzağa taşıyor. Everest ise bu devasa 'şişkinlik' farkı nedeniyle merkeze yaklaşık 2 kilometre daha yakın kalıyor.

Bu bilimsel gerçek, ekstrem spor tutkunları için de yeni bir tartışma başlattı. Everest’in 'ölüm bölgesi' olarak bilinen dondurucu şartlarında haftalarca süren ve hayati risk taşıyan tırmanışlar yerine, birçok maceracı artık Chimborazo’yu tercih ediyor. Everest tırmanışı aylar süren bir hazırlık ve devasa maliyetler gerektirirken, Chimborazo’nun zirvesine ulaşmak yaklaşık iki haftalık bir programla mümkün olabiliyor.

Bilim dünyası şu konuda net: Eğer amacınız bulutların üzerine çıkmaksa adres Everest, ancak yıldızlara ve evrenin derinliklerine bir adım daha yaklaşmaksa gerçek zirve Chimborazo.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın