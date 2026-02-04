Bunca Yıldır Yanlış Biliyormuşuz: Dünyanın En Yüksek Zirvesi Everest Değilmiş!
Kaynak: https://www.iflscience.com/the-closes...
Dünya’nın en yüksek noktası denildiğinde akıllara gelen ilk isim tartışmasız Everest Dağı’dır. Ancak bilimsel perspektiften bakıldığında, 'zirve' tanımı olaya bakış açınıza göre değişebiliyor. Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Everest liderliği kimseye bırakmasa da, gökyüzüne ve yıldızlara en yakın nokta aslında Ekvador’da bulunuyor.
And Dağları’nda konumlanan ve aktif olmayan Chimborazo Yanardağı, deniz seviyesinden 6.268 metre yüksekliğiyle aslında Everest’ten yaklaşık 2.500 metre daha alçak.
Everest, 28° kuzey enlemindeki konumu nedeniyle bu geometrik avantajdan yararlanamazken ekvatorun hemen üzerinde yer alan Chimborazo, gezegenin en geniş noktasında yükseliyor.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
