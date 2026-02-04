Bunca Yıldır Yanlış Biliyormuşuz: Dünyanın En Yüksek Zirvesi Everest Değilmiş!

Hatta bu zirve, Güney Amerika’nın en yüksek noktası bile değil. Chimborazo kıta sıralamasında ancak 37. basamakta yer alabiliyor. Ancak astronomik veriler, Chimborazo'nun zirvesinin Dünya’nın çekirdeğinden en uzak ve gökyüzüne en yakın nokta olduğunu tescilliyor.

Bu şaşırtıcı durumun temel sebebi, gezegenimizin kusursuz bir küre olmamasından kaynaklanıyor. Kendi ekseni etrafındaki dönüşü nedeniyle ekvator bölgesinde dışa doğru genişleyen Dünya, 'basık küremsi' bir yapıya sahip. Bu merkezkaç kuvveti, ekvator çizgisini kutuplara oranla çok daha 'kalın' kılıyor.