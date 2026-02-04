Ahırda 43 Yıldır Kullanılmayan Milyonluk Araba Buldu: Müzede Sergilenecek

43 yıl boyunca bir samanlıkta uyuyan güzel olarak bekleyen araç, bir miras devri süreciyle birlikte yeniden keşfedildi. Uzmanlar, bu aracın dünyadaki en düşük kilometreli ve en orijinal Renault 5 olabileceğini belirtiyor.

Tarihi dokusu bozulmadan korunan bu nadide parça, 15 Şubat tarihinde ünlü Aguttes müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak. Ayrıca aracın klasik otomobil müzelerinde sergilenmesi durumu da düşünülüyor. Otomobilin mevcut orijinal halini koruması mı yoksa titiz bir restorasyonla yollara mı döneceği koleksiyoncular arasında şimdiden tartışma konusu oldu.