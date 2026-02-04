onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ahırda 43 Yıldır Kullanılmayan Milyonluk Araba Buldu: Müzede Sergilenecek

Ahırda 43 Yıldır Kullanılmayan Milyonluk Araba Buldu: Müzede Sergilenecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 14:03

Fransa’nın Saône-et-Loire bölgesinde, otomobil dünyasında eşine az rastlanır, adeta zaman makinesinden fırlamış bir keşfe imza atıldı. Bir samanlığın derinliklerinde, tam 43 yıldır tozlar altında unutulan 1982 model Renault 5, sadece 12 kilometrelik kadranıyla gün ışığına çıkarıldı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.20minutes.fr/auto/4199565...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küçük bir köyde gerçekleştirilen bu keşif, otomobil koleksiyoncuları arasında büyük heyecan yarattı.

Küçük bir köyde gerçekleştirilen bu keşif, otomobil koleksiyoncuları arasında büyük heyecan yarattı.
www.instagram.com

Bulunan araç, 'Bleu Schiste' (Arduvaz Mavisi) rengindeki beş kapılı bir Renault 5 TL. Otomobilin durumu ise görenleri hayrete düşürüyor; aracın üzerinde hala teslimat gününden kalma 15 günlük geçici plakalar takılı duruyor. İç mekanda ise fabrika çıkışlı paspas koruma naylonlarının dahi sökülmediği, aracın 1982 yılındaki teslimat kondisyonunu olduğu gibi koruduğu gözlemlendi.

Sadece 12 kilometre yol yapmış aracın hikayesi, kondisyonu kadar dikkat çekici.

Sadece 12 kilometre yol yapmış aracın hikayesi, kondisyonu kadar dikkat çekici.
www.instagram.com

Aracın ilk sahibi olan hanımefendi, uzun yıllar biriktirdiği tüm tasarrufuyla bu otomobili satın almış. Araç evine teslim edildiğinde henüz ehliyeti olmayan kadın, daha sonra sürücü belgesini alsa da bir türlü direksiyon başına geçmeye cesaret edememiş. Bilinmeyen kişisel nedenler ve sürüş korkusu sebebiyle garaja çekilen otomobil, sahibi tarafından bir daha hiç çalıştırılmamış.

Müzayede dünyasında rekor beklentisi.

Müzayede dünyasında rekor beklentisi.
www.instagram.com

43 yıl boyunca bir samanlıkta uyuyan güzel olarak bekleyen araç, bir miras devri süreciyle birlikte yeniden keşfedildi. Uzmanlar, bu aracın dünyadaki en düşük kilometreli ve en orijinal Renault 5 olabileceğini belirtiyor.

Tarihi dokusu bozulmadan korunan bu nadide parça, 15 Şubat tarihinde ünlü Aguttes müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak. Ayrıca aracın klasik otomobil müzelerinde sergilenmesi durumu da düşünülüyor. Otomobilin mevcut orijinal halini koruması mı yoksa titiz bir restorasyonla yollara mı döneceği koleksiyoncular arasında şimdiden tartışma konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın