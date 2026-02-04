onedio
Tüm Yalıtımlara Taş Çıkarır! Kışın Yere Serdiğiniz Tek Malzeme ile Evinizi Daha Hızlı Isıtın

Tüm Yalıtımlara Taş Çıkarır! Kışın Yere Serdiğiniz Tek Malzeme ile Evinizi Daha Hızlı Isıtın

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 11:49

Kış mevsiminin gelişiyle birlikte tırmanışa geçen doğal gaz faturaları hane ekonomisini tehdit ederken, enerji verimliliği uzmanlarından kritik bir tasarruf uyarısı geldi. Yüksek maliyetli tadilatlar veya karmaşık yalıtım projeleri yerine, zemine uygulanacak basit ve düşük maliyetli yöntemlerin evi adeta bir sıcaklık kalkanına dönüştürdüğü açıklandı.

Yapılan araştırmalar, konutlardaki ısı kaybının büyük bir kısmının yalıtımsız zeminlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmalar, konutlardaki ısı kaybının büyük bir kısmının yalıtımsız zeminlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.
Özellikle seramik ve parke kaplı zeminler, odadaki sıcak havayı emerek alt katlara iletirken, kombi derecesi ne kadar artırılırsa artırılsın ortamın ısınmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu noktada devreye giren 'ser-bırak' yönteminin, ısının aşağı kaçmasını engelleyerek odanın içinde hapsolmasını sağladığını belirtiyor.

Enerji uzmanlarına göre, halıların altına serilecek olan ısı yansıtıcı folyolar, halı altı yalıtım pedleri veya özel şilteler, zeminde güçlü bir termal bariyer oluşturuyor. Bu basit uygulama sayesinde odalar hem daha hızlı ısınıyor hem de kombinin üzerindeki çalışma yükü hafifliyor. Bu yöntemin, doğru uygulandığında doğal gaz faturalarında %10’a varan somut bir tasarruf sağladığı vurgulanıyor. Kalın ve yoğun dokulu halı kullanımı ise bu süreci destekleyen en stratejik unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Zemin yalıtımının yanı sıra, ısınma performansını doğrudan etkileyen ek önlemler de hane halkına tavsiye ediliyor.

Zemin yalıtımının yanı sıra, ısınma performansını doğrudan etkileyen ek önlemler de hane halkına tavsiye ediliyor.

Peteklerin arkasına yerleştirilen folyolu paneller, ısının soğuk dış duvarlar tarafından emilmesini önleyip odaya geri yansıtıyor. Kapı altlarına uygulanan basit sünger aparatlar ise dışarıdan gelen soğuk hava akışını tamamen kesiyor.

Uzmanlar ayrıca, tasarruf amacıyla kombiyi sık sık kapatıp açmanın yanlış bir strateji olduğuna dikkat çekiyor. Soğumuş bir evi yeniden ısıtmak için harcanan yüksek enerjinin aksine, cihazı düşük ayarda sürekli çalıştırmanın tüketimi minimize ettiği hatırlatılıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
