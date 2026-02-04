Tüm Yalıtımlara Taş Çıkarır! Kışın Yere Serdiğiniz Tek Malzeme ile Evinizi Daha Hızlı Isıtın

Özellikle seramik ve parke kaplı zeminler, odadaki sıcak havayı emerek alt katlara iletirken, kombi derecesi ne kadar artırılırsa artırılsın ortamın ısınmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu noktada devreye giren 'ser-bırak' yönteminin, ısının aşağı kaçmasını engelleyerek odanın içinde hapsolmasını sağladığını belirtiyor.

Enerji uzmanlarına göre, halıların altına serilecek olan ısı yansıtıcı folyolar, halı altı yalıtım pedleri veya özel şilteler, zeminde güçlü bir termal bariyer oluşturuyor. Bu basit uygulama sayesinde odalar hem daha hızlı ısınıyor hem de kombinin üzerindeki çalışma yükü hafifliyor. Bu yöntemin, doğru uygulandığında doğal gaz faturalarında %10’a varan somut bir tasarruf sağladığı vurgulanıyor. Kalın ve yoğun dokulu halı kullanımı ise bu süreci destekleyen en stratejik unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.