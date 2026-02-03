Tırnak Makasındaki Küçük Delik Nedir? Acil Durumlarda Çok İşe Yarıyor!

Acil durumlarda veya el altında profesyonel ekipman bulunmadığında, bu boşluk ince telleri bükmek veya kablolarla ilgili ufak tefek manevralar yapmak için kullanılabilir. Tırnak makasının genel yapısı zaten çok amaçlı bir tasarıma dayanır. Çoğu modelde gövdeye entegre edilen katlanabilir törpüler, sadece tırnak yüzeyini düzeltmekle kalmaz.

Törpünün ucu, küçük vidaları sıkıştırmak veya gevşetmek için geçici bir tornavida görevi görecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle gözlük çerçevelerindeki veya küçük elektronik cihazlardaki vidalar için bu parça hayat kurtarıcı olabilir. Tırnak altlarını temizlemek için kullanılan sivri uçlar ve hatta zarf açmak için değerlendirilen metal parçalar, bu aleti kişisel bakımın ötesinde fonksiyonel bir cep aracına dönüştürür. Her bir ayrıntı, kullanıcının hayatını kolaylaştırmak amacıyla titizlikle düşünülmüştür.