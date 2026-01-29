Kasaplar Yaşadı: 100 Yaşına Kadar Yaşamanın Sırrı Tek Bir Besinde Saklı
Sağlıklı yaşam ve beslenme dünyasında 'tek bir doğru' olduğuna inanma eğilimindeyiz. Ancak bilim, yaş ilerledikçe bu doğruların esneyebileceğini gösteriyor. Son dönemde yapılan bir araştırma, et tüketen bireylerin 100 yaşına ulaşma ihtimalinin et yemeyenlere göre daha yüksek olabileceğini ortaya koyarak büyük bir tartışma başlattı. Ancak bu çarpıcı sonucun arkasında, yaşlanma biyolojisine dair çok daha derin ve hassas bir detay yatıyor.
Çin'de 80 yaş ve üzeri 5.000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, et içermeyen beslenme düzenleri ileri yaşlarda her zaman avantaj sağlamayabileceğini gösterdi.
Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise zayıflık detayı.
Balık, süt ürünleri veya yumurta tüketenlerin 100 yaşına ulaşma ihtimali, et yiyenlerle neredeyse aynı.
