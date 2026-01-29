Kasaplar Yaşadı: 100 Yaşına Kadar Yaşamanın Sırrı Tek Bir Besinde Saklı

Et yemeyenlerin 100 yaşına ulaşma şansının düşük olması, sadece düşük kilolu katılımcılarda gözlemlenmiştir. İdeal kilosunda olan yaşlılarda et tüketimi ile uzun yaşam arasında böyle belirgin bir fark bulunamamıştır.

Bu durum, yaşlılık biliminde 'obesity paradox' (obezite paradoksu) olarak bilinir. Genç yaşta fazla kilo bir risk faktörüyken, 80 yaşından sonra hafif kilolu olmak, vücudun olası hastalıklar veya kalça kırıkları gibi travmalarla başa çıkabilmesi için bir 'enerji deposu' işlevi görür. Vejetaryen beslenip yeterli kalori ve protein alamayan yaşlılarda, düşük vücut ağırlığı hayatta kalma şansını ne yazık ki düşürmektedir.