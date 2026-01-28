Psikolojiye Göre Duygusal Zekası Yüksek Kişilerin Tercih Ettiği Renkler Açıklandı

Siyah, popüler kültürde bazen karamsarlıkla ilişkilendirilse de psikolojik açıdan bir 'koruma kalkanı' görevini görür. EQ seviyesi yüksek bireyler için siyah, sosyal ortamlarda sınır koyabilmenin ve duygusal karmaşayı minimize etmenin bir yoludur. Bu renk, dikkatleri kıyafete değil, kişinin sözlerine ve karakterine odaklar. Siyahın sunduğu netlik ve ciddiyet, stratejik düşünme becerisiyle birleştiğinde ortaya güçlü bir liderlik duruşu çıkar. Onlar için siyah, bir yas rengi değil, bir özgüven ve disiplin beyanıdır.