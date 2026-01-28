Psikolojiye Göre Duygusal Zekası Yüksek Kişilerin Tercih Ettiği Renkler Açıklandı
Giyim kuşam tercihleri, çoğu zaman sadece estetik bir tercih olarak görülse de aslında bireyin iç dünyasının dışa vurulmuş halidir. Psikoloji dünyası, giysi seçimlerinin ardındaki motivasyonları uzun süredir 'renk psikolojisi' çatısı altında inceliyor. Yapılan güncel araştırmalar, özellikle duygusal zekası (EQ) yüksek bireylerin renk seçimlerinde rastlantısallıktan uzak, bilinçli ve stratejik bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Bu kişilerin gardıropları, geçici moda akımlarından ziyade denge, kontrol ve içsel uyum temaları etrafında şekilleniyor.
Klinik psikologlar ve davranış bilimciler, renklerin sadece birer görsel uyaran değil, aynı zamanda duygusal regülasyon araçları olduğunu savunuyor.
1. Mavi: Güvenin ve Analitik Zekanın Simgesi
2. Siyah: Stratejik Sınırlar ve Ciddiyet
3. Beyaz: Zihinsel Berraklık ve Dürüstlük
