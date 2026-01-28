Çizmeli Kedi, Sen misin? İspanya’da Kaybolan Kedi Dağları Aşarak Fransa’daki Evine Döndü
Kaynak: https://euroweeklynews.com/2026/01/27...
Bazen gerçek hikayeler, en yaratıcı kurgulardan bile daha sarsıcı olabiliyor. Fransa’nın Olonzac kasabasında yaşayan Patrick ve Evelyne Sire çifti, 2025 yılının Ağustos ayında İspanya’nın büyüleyici Ebro Deltası’na bir tatile çıktılar. Ancak bu keyifli gezi, kedileri Filou’nun Girona yakınlarındaki bir mola yerinde aniden gözden kaybolmasıyla bir drama dönüştü. Açık bir pencereden kaçtığı tahmin edilen küçük dostlarını günlerce arayan aile, ne yazık ki elleri boş bir şekilde Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. Eve döndükten günler sonra ise hayatlarının şokunu yaşadılar.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylar süren sessizliğin ardından, tam ümitlerin tükendiği noktada mucize gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filou ailesine kavuşmak için dağ bayır demeden günlerce yürüdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın