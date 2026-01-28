Çizmeli Kedi, Sen misin? İspanya’da Kaybolan Kedi Dağları Aşarak Fransa’daki Evine Döndü

Bu olağanüstü yolculuk sadece bir yürüyüş değil, aşılması zor dağları, derin nehirleri ve bir uluslararası sınırı kapsayan devasa bir hayatta kalma mücadelesiydi. Bilim insanları, kedilerin güçlü mekansal hafızaları ve yön bulma yetenekleriyle bilindiğini söylese de, Filou’nun bu denli zorlu bir coğrafyayı nasıl aştığı hala büyük bir sır. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, sadakatin ve içgüdülerin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Veteriner gözetiminde eski sağlığına kavuşmaya çalışan Filou, artık yuvasında, ait olduğu yerde huzurla dinleniyor.