Çizmeli Kedi, Sen misin? İspanya’da Kaybolan Kedi Dağları Aşarak Fransa’daki Evine Döndü

Çizmeli Kedi, Sen misin? İspanya'da Kaybolan Kedi Dağları Aşarak Fransa'daki Evine Döndü

28.01.2026 - 11:52

Bazen gerçek hikayeler, en yaratıcı kurgulardan bile daha sarsıcı olabiliyor. Fransa’nın Olonzac kasabasında yaşayan Patrick ve Evelyne Sire çifti, 2025 yılının Ağustos ayında İspanya’nın büyüleyici Ebro Deltası’na bir tatile çıktılar. Ancak bu keyifli gezi, kedileri Filou’nun Girona yakınlarındaki bir mola yerinde aniden gözden kaybolmasıyla bir drama dönüştü. Açık bir pencereden kaçtığı tahmin edilen küçük dostlarını günlerce arayan aile, ne yazık ki elleri boş bir şekilde Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. Eve döndükten günler sonra ise hayatlarının şokunu yaşadılar.

Aylar süren sessizliğin ardından, tam ümitlerin tükendiği noktada mucize gerçekleşti.

Aylar süren sessizliğin ardından, tam ümitlerin tükendiği noktada mucize gerçekleşti.

Kaybolmasından tam beş ay sonra Filou, evine sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki komşu bir köyde bitkin bir halde bulundu. Zayıflamış ve yorgun düşmüş olsa da bakışlarındaki o tanıdık ifade değişmemişti. Yapılan mikroçip kontrolleri, bu gezgin kedinin gerçekten de kayıp Filou olduğunu kesinleştirdi. Yapılan ölçümler ise gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koydu: Filou, tek başına yaklaşık 250 kilometre yol kat etmişti.

Filou ailesine kavuşmak için dağ bayır demeden günlerce yürüdü.

Filou ailesine kavuşmak için dağ bayır demeden günlerce yürüdü.

Bu olağanüstü yolculuk sadece bir yürüyüş değil, aşılması zor dağları, derin nehirleri ve bir uluslararası sınırı kapsayan devasa bir hayatta kalma mücadelesiydi. Bilim insanları, kedilerin güçlü mekansal hafızaları ve yön bulma yetenekleriyle bilindiğini söylese de, Filou’nun bu denli zorlu bir coğrafyayı nasıl aştığı hala büyük bir sır. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, sadakatin ve içgüdülerin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Veteriner gözetiminde eski sağlığına kavuşmaya çalışan Filou, artık yuvasında, ait olduğu yerde huzurla dinleniyor.

Yorum Yazın