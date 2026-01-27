Stüdyo Daire Gibi Ada! Dünyanın En Küçük Adasına Sadece 1 Ev ve 1 Ağaç Sığıyor
Dünyanın en ilginç yerleşim yerlerinden biri olan Just Room Enough Adası, ABD ile Kanada sınırını çizen St. Lawrence Nehri üzerinde yer alıyor. Sadece 306 metrekarelik yüzölçümüyle tek bir evin sığabildiği bu minik kara parçası, 'üzerinde sürekli yapı bulunan dünyanın en küçük adası' unvanını gururla taşıyor. Adanın sınırları o kadar dar ki evin duvarları nehrin soğuk sularıyla neredeyse iç içe geçmiş durumda. Kapıdan atılacak dikkatsiz bir adım, kendinizi doğrudan nehrin akıntısında bulmanıza neden olabilir.
Bu sıra dışı mekanın hikayesi, 1950’li yıllarda Sizeland ailesinin şehir gürültüsünden kaçma arzusuyla başladı.
Başlangıçta sadece hafta sonları kafa dinlemek için tasarlanan bu izole sığınak, beklenen sessizliği pek bulamadı.
