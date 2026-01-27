Stüdyo Daire Gibi Ada! Dünyanın En Küçük Adasına Sadece 1 Ev ve 1 Ağaç Sığıyor

O dönemde bir kara parçasının 'Bin Adalar' topluluğuna dahil edilebilmesi için katı kurallar mevcuttu. Alanın yıl boyu suyun üzerinde kalması, belirli bir genişliğe sahip olması ve en önemlisi üzerinde en az bir canlı ağaç barındırması gerekiyordu. Aile, bu resmi statüyü kazanmak adına adaya tek bir ağaç dikerek doğayı ve bürokrasiyi birleştirdi. Ağacın kök salmasıyla birlikte bu küçük toprak parçası, resmi bir ada kimliği kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini aldı.