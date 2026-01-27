onedio
article/comments
Stüdyo Daire Gibi Ada! Dünyanın En Küçük Adasına Sadece 1 Ev ve 1 Ağaç Sığıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 17:00

Dünyanın en ilginç yerleşim yerlerinden biri olan Just Room Enough Adası, ABD ile Kanada sınırını çizen St. Lawrence Nehri üzerinde yer alıyor. Sadece 306 metrekarelik yüzölçümüyle tek bir evin sığabildiği bu minik kara parçası, 'üzerinde sürekli yapı bulunan dünyanın en küçük adası' unvanını gururla taşıyor. Adanın sınırları o kadar dar ki evin duvarları nehrin soğuk sularıyla neredeyse iç içe geçmiş durumda. Kapıdan atılacak dikkatsiz bir adım, kendinizi doğrudan nehrin akıntısında bulmanıza neden olabilir.

Kaynak

Kaynak: https://www.whitemad.pl/en/the-worlds...
Bu sıra dışı mekanın hikayesi, 1950’li yıllarda Sizeland ailesinin şehir gürültüsünden kaçma arzusuyla başladı.

O dönemde bir kara parçasının 'Bin Adalar' topluluğuna dahil edilebilmesi için katı kurallar mevcuttu. Alanın yıl boyu suyun üzerinde kalması, belirli bir genişliğe sahip olması ve en önemlisi üzerinde en az bir canlı ağaç barındırması gerekiyordu. Aile, bu resmi statüyü kazanmak adına adaya tek bir ağaç dikerek doğayı ve bürokrasiyi birleştirdi. Ağacın kök salmasıyla birlikte bu küçük toprak parçası, resmi bir ada kimliği kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini aldı.

Başlangıçta sadece hafta sonları kafa dinlemek için tasarlanan bu izole sığınak, beklenen sessizliği pek bulamadı.

Tek bir ev, bir ağaç ve birkaç sandalyelik verandadan oluşan bu görsel şölen, kısa sürede nehirdeki tekne turlarının gözdesi haline geldi. Su seviyesi yükseldiğinde dalgaların pencerelerini dövdüğü bu ev, bugün hem mühendislik sınırlarını zorlayan bir mimari örnek hem de dünyanın en uç noktalarından biri olarak meraklı ziyaretçilerini selamlamaya devam ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
