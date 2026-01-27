Uludağ'ın Pabucunu Dama Attı: Kar Hasreti Çekenler İçin Kış Tatilinin Yeni Rotası Belli Oldu
Kış tatili denilince akla gelen o kalabalık ve gürültülü kayak merkezlerini bir kenara bırakın. Bu yıl kışın kalbi Ankara’nın yanı başında, Işık Dağı eteklerinde atıyor. Kızılcahamam ilçesinde yer alan ve kar örtüsüyle masalsı bir görünüme bürünen Karagöl Jeositi, doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen Başkentliler için bu bölge, sadece bir durak değil, huzurun tam merkezi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’nın beyaz incisi Işık Dağı Uludağ’a rakip yeni tatil rotası olarak görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Işık Dağı’nda konaklama anlayışı da alışılmışın dışında.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın