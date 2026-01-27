Uludağ'ın Pabucunu Dama Attı: Kar Hasreti Çekenler İçin Kış Tatilinin Yeni Rotası Belli Oldu

Lüks otellerin yerini, göl kıyısında park etmiş karavanlar ve karın üzerinde kurulan dayanıklı kamp çadırları alıyor. Bölgeyi ziyaret eden Serkan Çetin gibi müdavimler, buranın atmosferini şu sözlerle özetliyor: 'Işık Dağı Ankara'ya çok yakın, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Uludağ yerine Işık Dağı'nı görmeleri lazım. Anlatmayla olmaz, gelip görecekler, mükemmel bir yer'

Ancak bu eşsiz güzelliğin bir bedeli var: Duyarlılık. Ziyaretçiler, kışın beyaz örtüsü altında saklanan çöplerin, yaz aylarında doğaya zarar vermemesi konusunda hemfikir. Işık Dağı’nın o tertemiz havasını solumak ve bu mirası korumak için tek kural, ardında sadece ayak izi bırakmak. Eğer bu kış gerçek bir huzur arıyorsanız, Işık Dağı’nın beyaz sessizliği sizi bekliyor.