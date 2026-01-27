onedio
Uludağ'ın Pabucunu Dama Attı: Kar Hasreti Çekenler İçin Kış Tatilinin Yeni Rotası Belli Oldu

Uludağ'ın Pabucunu Dama Attı: Kar Hasreti Çekenler İçin Kış Tatilinin Yeni Rotası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 13:30

Kış tatili denilince akla gelen o kalabalık ve gürültülü kayak merkezlerini bir kenara bırakın. Bu yıl kışın kalbi Ankara’nın yanı başında, Işık Dağı eteklerinde atıyor. Kızılcahamam ilçesinde yer alan ve kar örtüsüyle masalsı bir görünüme bürünen Karagöl Jeositi, doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen Başkentliler için bu bölge, sadece bir durak değil, huzurun tam merkezi.

Ankara'nın beyaz incisi Işık Dağı Uludağ'a rakip yeni tatil rotası olarak görülüyor.

Ankara’nın beyaz incisi Işık Dağı Uludağ’a rakip yeni tatil rotası olarak görülüyor.

Kızılcahamam merkezine yalnızca 35 kilometre mesafede bulunan Işık Dağı ve çevresindeki yaylalar, kristal kar taneleriyle kaplandığında kartpostallık görüntüler sunuyor. Okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler ve doğa tutkunları, rotayı bu eşsiz coğrafyaya çevirdi. Özellikle havadan çekilen dron görüntüleri; bembeyaz dağların, heybetli ağaçların ve donmuş göl yüzeyinin yarattığı o benzersiz manzarayı gözler önüne seriyor. Burada zaman, şehrin aksine çok daha yavaş ve dingin akıyor.

Işık Dağı'nda konaklama anlayışı da alışılmışın dışında.

Işık Dağı’nda konaklama anlayışı da alışılmışın dışında.

Lüks otellerin yerini, göl kıyısında park etmiş karavanlar ve karın üzerinde kurulan dayanıklı kamp çadırları alıyor. Bölgeyi ziyaret eden Serkan Çetin gibi müdavimler, buranın atmosferini şu sözlerle özetliyor: 'Işık Dağı Ankara'ya çok yakın, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Uludağ yerine Işık Dağı'nı görmeleri lazım. Anlatmayla olmaz, gelip görecekler, mükemmel bir yer' 

Ancak bu eşsiz güzelliğin bir bedeli var: Duyarlılık. Ziyaretçiler, kışın beyaz örtüsü altında saklanan çöplerin, yaz aylarında doğaya zarar vermemesi konusunda hemfikir. Işık Dağı’nın o tertemiz havasını solumak ve bu mirası korumak için tek kural, ardında sadece ayak izi bırakmak. Eğer bu kış gerçek bir huzur arıyorsanız, Işık Dağı’nın beyaz sessizliği sizi bekliyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
