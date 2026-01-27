Saatlerce Ovalama Çilesi Bitti: Klozetteki Kireci Kendiliğinden Eriten Doğal Mucize

Daha sonra bu sirkeli peçeteleri, klozetin iç kenarındaki kireçli bölgelere elinizle bastırarak dikkatlice yapıştırın. Bu adımda peçetelerin kirecin her noktasını tamamen örtmesi gerekiyor. Bu işlemi tercihen gece yatmadan önce yapmalı ve klozeti sabaha kadar kullanmamalısınız. Sabah olduğunda peçeteleri toplayıp attığınızda, kirecin büyük ölçüde çözüldüğünü göreceksiniz. Kalan son kalıntıları ise hafif bir fırça darbesiyle zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

Eğer kireç tabakası çok eski ve koyu renkliyse, sirke karışımına bir miktar taze limon suyu ekleyerek asit gücünü artırabilirsiniz. Temizlik esnasında yüzeyin pürüzsüz kalması hayati önem taşır. Bu yüzden asla metal teller veya aşındırıcı sert fırçalar kullanmamalısınız. Çizilen yüzeyler, kirecin gelecekte çok daha hızlı ve derinlemesine tutunmasına neden olur. Temizlikten sonra haftada bir kez yüzeye sadece sirke püskürtüp silmek, bu zahmetsiz temizliğin etkisini kalıcı kılacak ve yeni birikimlerin önüne geçecektir.