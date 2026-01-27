onedio
Sahra Çölünden Kalkan Tozlar Türkiye'ye Yöneldi: Şikayetleriniz Artabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 12:37

Sahra Çölü üzerinden yükselen devasa toz bulutları, atmosferik hareketlerle birlikte Türkiye sınırlarına ulaştı. Uzmanlar gökyüzünün rengini değiştirecek bu doğa olayı karşısında özellikle kronik rahatsızlığı olanları ve temizlik planı yapanları dikkatli olmaya çağırıyor. Hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen bu taşınım, hem sağlığımızı hem de günlük yaşam konforumuzu doğrudan etkileyecek bir meteorolojik gelişme olarak kayıtlara geçiyor.

Kaynak: MGM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin uzmanlarından alınan son bilgilere göre, Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu lodos fırtınasının da etkisiyle yurdun batı kesimlerinden giriş yaptı.

Sahra Çölü'nün derinliklerinden havalanan mineral yönünden zengin bu ince partiküller, binlerce kilometre yol kat ederek Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Gökyüzünde oluşan puslu ve zaman zaman kızıla çalan görüntü, aslında milyonlarca toz zerreciğinin havada asılı kalmasından kaynaklanıyor.

Hava uzmanlar, bugünlerde ev işleri veya araç bakımı planlayan vatandaşları özellikle uyarıyor. Havada yoğun miktarda bulunan toz, nemle veya olası bir hafif yağışla birleştiğinde yeryüzüne 'çamur' şeklinde iniyor. Bu durum, yeni yıkanmış otomobillerin kısa sürede çamurla kaplanmasına, silinen camların ise eskisinden daha kirli görünmesine neden oluyor. Aynı zamanda dışarıda kurutulan montlar ve diğer tekstil ürünleri, toz parçacıklarını içine hapsederek kumaşın yapısına zarar verebiliyor. Bu nedenle araç yıkama, cam silme veya mont yıkama gibi işlemlerin toz taşınımı sona erene kadar ertelenmesi büyük önem taşıyor.

Çöl tozu taşınımı sadece bir kirlilik sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturuyor.

Havada asılı kalan mikroskobik partiküller, solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşabiliyor. Özellikle astım, KOAH ve diğer kronik solunum yolu hastalıkları olan bireylerin bu süreçte nefes darlığı gibi şikayetleri artabilir. Risk grubundaki vatandaşların, toz yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı saatlerde açık havada fiziksel aktiviteden kaçınmaları ve pencerelerini kapalı tutmaları öneriliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan hassas kişilerin ise maske kullanarak kendilerini korumaları, bu süreci en az zararla atlatmak için kritik bir adım olarak görülüyor.

