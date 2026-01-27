Sahra Çölünden Kalkan Tozlar Türkiye'ye Yöneldi: Şikayetleriniz Artabilir
Sahra Çölü üzerinden yükselen devasa toz bulutları, atmosferik hareketlerle birlikte Türkiye sınırlarına ulaştı. Uzmanlar gökyüzünün rengini değiştirecek bu doğa olayı karşısında özellikle kronik rahatsızlığı olanları ve temizlik planı yapanları dikkatli olmaya çağırıyor. Hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen bu taşınım, hem sağlığımızı hem de günlük yaşam konforumuzu doğrudan etkileyecek bir meteorolojik gelişme olarak kayıtlara geçiyor.
Kaynak: MGM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin uzmanlarından alınan son bilgilere göre, Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu lodos fırtınasının da etkisiyle yurdun batı kesimlerinden giriş yaptı.
Çöl tozu taşınımı sadece bir kirlilik sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturuyor.
