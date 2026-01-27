Sahra Çölünden Kalkan Tozlar Türkiye'ye Yöneldi: Şikayetleriniz Artabilir

Sahra Çölü'nün derinliklerinden havalanan mineral yönünden zengin bu ince partiküller, binlerce kilometre yol kat ederek Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Gökyüzünde oluşan puslu ve zaman zaman kızıla çalan görüntü, aslında milyonlarca toz zerreciğinin havada asılı kalmasından kaynaklanıyor.

Hava uzmanlar, bugünlerde ev işleri veya araç bakımı planlayan vatandaşları özellikle uyarıyor. Havada yoğun miktarda bulunan toz, nemle veya olası bir hafif yağışla birleştiğinde yeryüzüne 'çamur' şeklinde iniyor. Bu durum, yeni yıkanmış otomobillerin kısa sürede çamurla kaplanmasına, silinen camların ise eskisinden daha kirli görünmesine neden oluyor. Aynı zamanda dışarıda kurutulan montlar ve diğer tekstil ürünleri, toz parçacıklarını içine hapsederek kumaşın yapısına zarar verebiliyor. Bu nedenle araç yıkama, cam silme veya mont yıkama gibi işlemlerin toz taşınımı sona erene kadar ertelenmesi büyük önem taşıyor.