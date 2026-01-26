onedio
İlaç Gibi Geliyor Ama Neye? Kırmızı ve Yeşil Soğan Arasında Bilmeniz Gereken Farklar

İlaç Gibi Geliyor Ama Neye? Kırmızı ve Yeşil Soğan Arasında Bilmeniz Gereken Farklar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 17:20

Soğan, binlerce yıldır hem mutfakların vazgeçilmezi hem de geleneksel tıbbın en güçlü doğal silahlarından biri olarak kabul edilir. İçerdiği kükürtlü bileşikler ve yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde vücudu mikroplara karşı koruyan bu mucizevi besin, enfeksiyonlarla mücadelede adeta doğal bir kalkan görevi görür.

Kaynak

Kaynak: https://www.asweetpeachef.com/whats-t...
Kırmızı soğanın doğal antibiyotik rolü var.

Kırmızı soğanın doğal antibiyotik rolü var.

Kırmızı soğan, özellikle koyu mor rengini veren antosiyaninler bakımından oldukça zengindir. Bu bileşenler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada ve bağışıklık hücrelerini serbest radikallere karşı savunmada kritik bir rol oynar. Bilimsel araştırmalar, kırmızı soğanın içinde bulunan kuersetin miktarının beyaz soğana oranla daha yüksek olduğunu ve bu sayede bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir yapı sunduğunu göstermektedir. Özellikle boğaz enfeksiyonları ve mide-bağırsak sistemindeki zararlı bakterilerle savaşırken kırmızı soğanın çiğ tüketilmesi, bu koruyucu maddelerin vücuda en saf haliyle alınmasını sağlar.

Yeşil soğan vitamin deposu olarak bilinir.

Yeşil soğan vitamin deposu olarak bilinir.

Yeşil soğan ise yapraklarındaki yoğun klorofil ve yüksek C vitamini içeriğiyle öne çıkar. Kuru soğan türlerinden farklı olarak taze yeşil soğan, bağışıklık sistemini anlık olarak canlandıran ve beyaz kan hücrelerinin üretimini destekleyen önemli bir A ve K vitamini kaynağıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, burun tıkanıklığının giderilmesinde ve vücut direncinin artırılmasında yeşil soğan oldukça etkili bir yardımcıdır. Yapraklarındaki antioksidanlar sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştırarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Enfeksiyonla mücadelede her iki soğan türü de kendine has avantajlar sunar.

Enfeksiyonla mücadelede her iki soğan türü de kendine has avantajlar sunar.

Eğer odak noktanız vücuttaki kronik iltihabı azaltmak ve güçlü bir antioksidan takviyesi almaksa kırmızı soğan bir adım öne çıkar. Ancak mevsimsel grip, nezle gibi durumlarda hızlı bir vitamin desteği ve solunum yolu rahatlaması arıyorsanız yeşil soğan daha ideal bir tercihtir. Sonuç olarak, enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlamak için tek bir türe bağlı kalmak yerine, her iki çeşidi de sofralarda dengeli bir şekilde kullanmak en sağlıklı yaklaşımdır.

Ayrıca düzenli olarak soğan kürü uygulamaya başlamadan önce veya ciddi bir enfeksiyon durumunda bir uzmana danışmanız en güvenli yoldur.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
