İlaç Gibi Geliyor Ama Neye? Kırmızı ve Yeşil Soğan Arasında Bilmeniz Gereken Farklar

Eğer odak noktanız vücuttaki kronik iltihabı azaltmak ve güçlü bir antioksidan takviyesi almaksa kırmızı soğan bir adım öne çıkar. Ancak mevsimsel grip, nezle gibi durumlarda hızlı bir vitamin desteği ve solunum yolu rahatlaması arıyorsanız yeşil soğan daha ideal bir tercihtir. Sonuç olarak, enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlamak için tek bir türe bağlı kalmak yerine, her iki çeşidi de sofralarda dengeli bir şekilde kullanmak en sağlıklı yaklaşımdır.

Ayrıca düzenli olarak soğan kürü uygulamaya başlamadan önce veya ciddi bir enfeksiyon durumunda bir uzmana danışmanız en güvenli yoldur.