Mühendislik ve Tasarım Harikası! Türkiye’de Üretilmiş En Büyük Yat Sulara Yelken Açtı

Geminin en üst kısmında yer alan helipad, sadece ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda açık havada spor yapmak isteyenler için tam teşekküllü bir basketbol sahasına dönüşebiliyor. Deniz seviyesinde ise geniş açılır teraslara sahip bir plaj kulübü (beach club) misafirleri karşılıyor. Yaklaşık 6,5 metre uzunluğundaki dev yüzme havuzu ve kapsamlı wellness süiti, misafirlerin deniz ortasında tam bir arınma ve keyif deneyimi yaşamasını hedefliyor.

Teslimat sürecinin ardından kiralama pazarına girmeye hazırlanan Vento, lüks seyahat tutkunları için şimdiden bir cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'nin süperyat üretimindeki kapasitesini ve kalitesini dünyaya kanıtlayan bu proje, ülkenin bu alandaki küresel rekabet gücünü bir üst seviyeye taşıyor. Vento, sadece lüks bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve işçiliğinin ulaştığı görkemli noktayı temsil eden bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor.