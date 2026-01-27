Mühendislik ve Tasarım Harikası! Türkiye’de Üretilmiş En Büyük Yat Sulara Yelken Açtı
Turquoise Yachts tarafından suya indirilen 87 metrelik Vento, Türkiye’de inşa edilen en büyük yat unvanını alarak Türk gemi inşa sanayisinin küresel lüks pazarındaki gövde gösterisine dönüştü. Hem mühendislik hem de tasarım harikası olan bu devasa yüzen saray, modern çizgileri ve sıra dışı donanımlarıyla süperyat dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Türkiye'nin yat inşa sektöründeki yükselişi, Turquoise Yachts’ın en yeni amiral gemisi Vento ile taçlandı.
Vento tasarımda estetik ve fonksiyonun buluşması ile öne çıkıyor.
Vento, sunduğu olanaklarla adeta yüzen bir tatil kompleksini andırıyor ve süperyat dünyasının en sevilen özelliklerini tek bir bünyede topluyor.
Yanlışınız var inşa edilen en büyük yat değil Bilgin Yat daha büyüklerini yapıyor