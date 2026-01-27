onedio
Mühendislik ve Tasarım Harikası! Türkiye’de Üretilmiş En Büyük Yat Sulara Yelken Açtı

Ömer Faruk Kino
27.01.2026 - 10:58

Turquoise Yachts tarafından suya indirilen 87 metrelik Vento, Türkiye’de inşa edilen en büyük yat unvanını alarak Türk gemi inşa sanayisinin küresel lüks pazarındaki gövde gösterisine dönüştü. Hem mühendislik hem de tasarım harikası olan bu devasa yüzen saray, modern çizgileri ve sıra dışı donanımlarıyla süperyat dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kaynak

Türkiye'nin yat inşa sektöründeki yükselişi, Turquoise Yachts’ın en yeni amiral gemisi Vento ile taçlandı.

87 metre uzunluğuyla ülkenin şimdiye kadar ürettiği en büyük yat olma özelliğini taşıyan Vento, sadece boyutlarıyla değil, sahip olduğu teknolojik derinlikle de dikkat çekiyor. Uzun süreli iş ortağı H2 Yacht Design tarafından tasarlanan bu megayat, beş katlı devasa yapısına rağmen, temiz ve heykelvari hatlarıyla zarafetten ödün vermiyor. Gövdesindeki keskin ama akışkan çizgiler, devasa cüssesine rağmen suyun üzerinde süzülen bir sanat eseri imajı yaratıyor.

Vento’nun dış görünümünde en çok dikkat çeken unsur, denizle bütünleşen ikonik mavi gövdesi ve kıç tarafındaki basamaklı güverte yapısı olarak öne çıkıyor. Tasarım ekibi, beş güverteyi birbirine bağlarken geniş cam yüzeyler kullanarak gün ışığının iç mekanlara maksimum düzeyde girmesini sağlamış. İç mekanlarda lüksün en yalın ve rafine hali tercih edilirken, yumuşak geçişler ve doğal dokular teknenin modern ruhunu destekliyor. Bu tasarım dili, geminin devasa ölçeğini daha samimi ve yaşanabilir bir atmosfere dönüştürüyor.

Vento, sunduğu olanaklarla adeta yüzen bir tatil kompleksini andırıyor ve süperyat dünyasının en sevilen özelliklerini tek bir bünyede topluyor.

Geminin en üst kısmında yer alan helipad, sadece ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda açık havada spor yapmak isteyenler için tam teşekküllü bir basketbol sahasına dönüşebiliyor. Deniz seviyesinde ise geniş açılır teraslara sahip bir plaj kulübü (beach club) misafirleri karşılıyor. Yaklaşık 6,5 metre uzunluğundaki dev yüzme havuzu ve kapsamlı wellness süiti, misafirlerin deniz ortasında tam bir arınma ve keyif deneyimi yaşamasını hedefliyor.

Teslimat sürecinin ardından kiralama pazarına girmeye hazırlanan Vento, lüks seyahat tutkunları için şimdiden bir cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'nin süperyat üretimindeki kapasitesini ve kalitesini dünyaya kanıtlayan bu proje, ülkenin bu alandaki küresel rekabet gücünü bir üst seviyeye taşıyor. Vento, sadece lüks bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve işçiliğinin ulaştığı görkemli noktayı temsil eden bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
