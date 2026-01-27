Ne Patik, Ne de Çorap: Kış Soğuklarında Ayakları Sıcak Tutmanın En Kolay Şekli Açıklandı

Ayakkabıya karton koyma yöntemi dağcıların da sık kullandığı bir yöntemdir. Modern teknolojinin ve pahalı malzemelerin henüz dünyayı ele geçirmediği dönemlerden kalma bir yöntem, bugün en profesyonel kış ekipmanlarına taş çıkaracak kadar etkili. Evet, bildiğimiz sert karton parçaları, ayaklarınızı dondurucu soğuktan korumak için en iyi müttefikiniz olabilir.

Uygulama oldukça basit: Ayakkabınızın iç tabanına uygun formda kestiğiniz bir parça sert kartonu, mevcut tabanlığın altına yerleştirin. Kartonun içindeki hava kanalları, yerden gelen soğuğun yukarı çıkmasını engelleyen doğal bir bariyer görevi görür. Alüminyum folyonun aksine karton, ayağın nefes almasına izin vererek nem birikmesini önler ve ısıyı dengeler. Bu yöntem sayesinde, -20 dereceye varan soğuklarda bile adımlarınızı sıcak tutmak mümkün hale gelir. Ancak kartonun çok kalın olup ayağınızı da sıkıştırmamasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca ayakkabınızın ıslanması durumunda bu koruma işlevini yitirebilir.