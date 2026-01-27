Bilim İnsanları Şokta: Goethe'nin Mirası İçinden 40 Milyon Yıllık Karınca Çıktı!
Kaynak: https://www.welt.de/wissenschaft/arti...
Edebiyat dünyasının dev ismi Johann Wolfgang von Goethe, sadece kelimelerin değil, doğanın gizemlerinin de peşindeydi. Ünlü yazarın Baltık Denizi kıyılarından özenle topladığı kehribar koleksiyonu, vefatından yaklaşık iki asır sonra bilim dünyasını sarsan bir keşfe ev sahipliği yaptı. Modern 3D görüntüleme teknolojileri sayesinde, Goethe’nin 'biyolojik zaman kapsülleri' olarak nitelendirilen fosil koleksiyonunda 40 milyon yaşında bir karınca türü gün ışığına çıkarıldı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Friedrich Schiller Üniversitesi araştırmacıları, Goethe’nin Weimar’daki ulusal müzede korunan koleksiyonunu inceleyerek büyüleyici bulgulara ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Goethe’nin yaklaşık 40 parçadan oluşan koleksiyonu, sadece bu karıncaya değil, aynı zamanda başka canlılara da ev sahipliği yapıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın