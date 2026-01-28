onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Uzmanlar En Sorunlu Akıllı Telefonları Açıkladı: "Bu 4 Modelden Uzak Durun!"

Uzmanlar En Sorunlu Akıllı Telefonları Açıkladı: "Bu 4 Modelden Uzak Durun!"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 13:09

Yeni bir akıllı telefon alırken genellikle işlemci hızı, kamera çözünürlüğü veya şık tasarım gibi vitrin özelliklerine odaklanıyoruz. Ancak kağıt üzerindeki bu veriler, cihazın uzun vadedeki performansı hakkında her zaman doğru ipuçlarını vermiyor. Consumer Reports tarafından gerçekleştirilen son analiz, popüler markaların bazı modellerinin kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattığını ve güvenilirlik testlerinden geçemediğini ortaya koydu. 

İşte performans sorunları ve yazılım hatalarıyla gündemden düşmeyen o modeller.👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bgr.com/2079698/least-rel...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dayanıklılık Performansa Yetmiyor: Nokia XR20

1. Dayanıklılık Performansa Yetmiyor: Nokia XR20

Nokia XR20, neredeyse 'yok edilemez' bir telefon olma vaadiyle piyasaya sürüldü. Suya, düşmelere ve sert darbelere karşı gösterdiği dirençle bu sözünü tutsa da cihazın iç dünyası maalesef aynı sağlamlığı sergileyemiyor. Consumer Reports'un değerlendirmelerine göre, cihazın giriş seviyesi işlemcisi en basit bankacılık uygulamalarında bile takılmalara neden oluyor. Fiziksel olarak yıllarca dayanabilecek şekilde üretilse de yazılımsal ve donanımsal yavaşlığı nedeniyle kullanıcıyı kısa sürede pes ettiren bir modele dönüşüyor. Ayrıca kaba tasarımı, uzun süreli kullanımda ergonomik sorunları da beraberinde getiriyor.

2. Motorola Moto G 5G (2023): Tasarrufun Bedeli

2. Motorola Moto G 5G (2023): Tasarrufun Bedeli

Motorola, geçmişte fiyat-performans dengesiyle tanınan bir markaydı. Ancak Moto G 5G (2023) modeliyle bu güven sarsılmış görünüyor. Cihazda yapılan aşırı maliyet kısıtlamaları, hem yapı kalitesini hem de performansı doğrudan etkilemiş durumda. Sadece 4GB RAM ile gelen bu telefon, günümüzün çoklu görev (multitasking) ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler; bağlantı sorunları, hızlı şarj uyarısı vermesine rağmen yavaş dolum ve yoğun kullanımda aşırı ısınma gibi kronik problemleri işaret ediyor.

3. OnePlus Nord N200 5G: Akıcılıktan Uzak Bir Deneyim

3. OnePlus Nord N200 5G: Akıcılıktan Uzak Bir Deneyim

OnePlus Nord N200, 5G teknolojisini uygun fiyata sunma amacıyla yola çıktı. Ancak Consumer Reports, bu modelin zaman içinde kullanıcıyı bezdiren bir hantallığa büründüğünü belirtiyor. Cihazın 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranı olsa da, sistemdeki ağır gecikmeler (lag) nedeniyle bu özelliğin tadını çıkarmak neredeyse imkansız. Uygulamalar arası geçişlerde yaşanan takılmalar ve 5G bağlantısının istikrarsızlığı, bu telefonun düşük fiyatının getirdiği avantajları gölgede bırakıyor.

4. Samsung Galaxy A16 5G: Pil Ömrü ve Performans Çıkmazı

4. Samsung Galaxy A16 5G: Pil Ömrü ve Performans Çıkmazı

Samsung'un giriş-orta segmentindeki A16 modeli, AMOLED ekran ve 5G desteğiyle dikkat çekse de Consumer Reports testlerinde sınıfta kalan yönleri oldukça fazla. Cihazın yaklaşık 29 saat süren pil ömrü, kendi fiyat kategorisindeki rakiplerine göre oldukça zayıf kalıyor. Pil sağlığı zamanla azaldığında, bu durum cihazı günlük kullanım için güvenilmez bir hale getiriyor. Ayrıca kısıtlı işlemci gücü ve RAM kapasitesi, güncel uygulama güncellemelerine karşı direnç gösteremeyerek cihazın ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor.

Bu modeller, bütçe dostu görünseler de uzun vadede teknik servis ve performans sorunlarıyla daha maliyetli hale gelebilir. Yeni bir telefon seçerken sadece etikete değil, kullanıcı deneyimlerine dayanan bu güvenilirlik raporlarına göz atmakta fayda var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın