Uzmanlar En Sorunlu Akıllı Telefonları Açıkladı: "Bu 4 Modelden Uzak Durun!"
Yeni bir akıllı telefon alırken genellikle işlemci hızı, kamera çözünürlüğü veya şık tasarım gibi vitrin özelliklerine odaklanıyoruz. Ancak kağıt üzerindeki bu veriler, cihazın uzun vadedeki performansı hakkında her zaman doğru ipuçlarını vermiyor. Consumer Reports tarafından gerçekleştirilen son analiz, popüler markaların bazı modellerinin kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattığını ve güvenilirlik testlerinden geçemediğini ortaya koydu.
İşte performans sorunları ve yazılım hatalarıyla gündemden düşmeyen o modeller.👇
1. Dayanıklılık Performansa Yetmiyor: Nokia XR20
2. Motorola Moto G 5G (2023): Tasarrufun Bedeli
3. OnePlus Nord N200 5G: Akıcılıktan Uzak Bir Deneyim
4. Samsung Galaxy A16 5G: Pil Ömrü ve Performans Çıkmazı
Bu modeller, bütçe dostu görünseler de uzun vadede teknik servis ve performans sorunlarıyla daha maliyetli hale gelebilir. Yeni bir telefon seçerken sadece etikete değil, kullanıcı deneyimlerine dayanan bu güvenilirlik raporlarına göz atmakta fayda var.
