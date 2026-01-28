Uzmanlar En Sorunlu Akıllı Telefonları Açıkladı: "Bu 4 Modelden Uzak Durun!"

Nokia XR20, neredeyse 'yok edilemez' bir telefon olma vaadiyle piyasaya sürüldü. Suya, düşmelere ve sert darbelere karşı gösterdiği dirençle bu sözünü tutsa da cihazın iç dünyası maalesef aynı sağlamlığı sergileyemiyor. Consumer Reports'un değerlendirmelerine göre, cihazın giriş seviyesi işlemcisi en basit bankacılık uygulamalarında bile takılmalara neden oluyor. Fiziksel olarak yıllarca dayanabilecek şekilde üretilse de yazılımsal ve donanımsal yavaşlığı nedeniyle kullanıcıyı kısa sürede pes ettiren bir modele dönüşüyor. Ayrıca kaba tasarımı, uzun süreli kullanımda ergonomik sorunları da beraberinde getiriyor.