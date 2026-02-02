Psikologlar Yalanı Ele Veren 5 İşareti Açıkladı: Gözünüzün İçine Bakarak Yalan Söyleyemeyecekler!
Kaynak: https://www.psychologicalscience.org/...
Birinin size doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak, bazen sadece bir his değil, bilimsel verilere dayanan bir gözlem sürecidir. Uzmanlar, yalan söyleyen bireylerin farkında olmadan verdikleri fiziksel ve sözel sinyallerin, dürüstlüğü sorgulanan anlarda paha biçilemez ipuçları sunduğunu belirtiyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalan söylemek, beynin dürüstlüğe kıyasla çok daha fazla enerji harcadığı karmaşık bir bilişsel süreçtir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu zihinsel savaşın dış dünyaya yansıyan en somut kanıtlarını uzmanlar şu 5 maddede topluyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın