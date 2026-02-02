Yatırım Tavsiyesi Sayılır: Bahçeye Dikildiğinde Başa Bela Olan Ağaçlar

Listeye eklenmesi gereken en riskli türlerden biri Okaliptüs ağacıdır. Bataklık kurutma özelliğiyle bilinen bu devasa bitki, topraktaki tüm nemi emerek adeta bir su vakumu gibi çalışır. Yakınındaki tüm bitki örtüsünü susuzluktan kurutabilir. Bir diğer gizli tehlike ise Ceviz ağacıdır. Ceviz, kökleri ve yaprakları aracılığıyla 'juglon' adlı kimyasal bir madde salgılar. Bu madde, çevresindeki pek çok bitkinin büyümesini engelleyen doğal bir herbisittir. Eğer ceviz ağacının altına bir hobi bahçesi kurmayı planlıyorsanız, muhtemelen hiçbir verim alamayacaksınız.