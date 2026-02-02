onedio
Yatırım Tavsiyesi Sayılır: Bahçeye Dikildiğinde Başa Bela Olan Ağaçlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
02.02.2026 - 13:56

Bir fidanı toprağa dikmek, geleceğe bırakılan en güzel miraslardan biridir. Ancak bahçemde güzel dursun veya sadece gölge yapsın yeter diyerek seçilen her ağaç, göründüğü kadar masum olmayabilir. Bahçe peyzajında yapılan hatalar, on yıl sonra evinizin temelinde çatlaklar, patlayan su boruları veya güneş görmeyen kasvetli odalar olarak geri dönebilir. Uzmanlar, 'doğru ağaç, yanlış yer' kombinasyonunun mülk sahipleri için ciddi maliyetler doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: https://www.rhs.org.uk/plants/types/t...
Agresif kök sistemleri ve altyapı sorunlarıyla meşhur ağaçlar

Ağaç seçiminde yapılan en büyük hata, bitkinin toprak altındaki gücünü hafife almaktır. Özellikle Kavak ve Söğüt gibi türler, suya ulaşmak için inanılmaz bir biyolojik içgüdüye sahiptir. Bu ağaçların kökleri, metrelerce uzağa yayılabilir ve beton blokları dahi çatlatacak bir hidrostatik basınç oluşturabilir. Su tesisatındaki mikroskobik bir sızıntıyı takip eden bu kökler, boruların ek yerlerinden sızarak sistemi tamamen kullanılmaz hale getirebilir. Ayrıca, kavak ağaçlarının lifli ve esnek olmayan yapısı, fırtınalarda dalların evlerin üzerine düşme riskini artırır.

İstilacı türler ve ekosistem düşmanı ağaçlar

Listeye eklenmesi gereken en riskli türlerden biri Okaliptüs ağacıdır. Bataklık kurutma özelliğiyle bilinen bu devasa bitki, topraktaki tüm nemi emerek adeta bir su vakumu gibi çalışır. Yakınındaki tüm bitki örtüsünü susuzluktan kurutabilir. Bir diğer gizli tehlike ise Ceviz ağacıdır. Ceviz, kökleri ve yaprakları aracılığıyla 'juglon' adlı kimyasal bir madde salgılar. Bu madde, çevresindeki pek çok bitkinin büyümesini engelleyen doğal bir herbisittir. Eğer ceviz ağacının altına bir hobi bahçesi kurmayı planlıyorsanız, muhtemelen hiçbir verim alamayacaksınız.

Gölge, asitlik ve alan daralması ile bilinen ağaçlar

İğne yapraklı türler olan Ladin ve Çam ağaçları, yıl boyu yeşil kalmaları nedeniyle cazip görünse de bahçe ekosistemi üzerinde baskıcı bir rol üstlenir. Bu türler dökülen iğneleriyle toprağın pH dengesini değiştirerek asitliği artırır. Benzer şekilde, Türkiye’de çit bitkisi olarak çok sık kullanılan Mazı (Beyaz Sedir) ve İncir ağacı da dikkat gerektirir. Özellikle incir kökleri, 'Ocağına incir ağacı dikmek' deyimini doğrular nitelikte, betonun içine işleme ve temeli yerinden oynatma kapasitesine sahiptir.

Peki bahçeniz için en güvenli ağaçlar hangileri?

Bahçenizi hem koruyup hem de güzelleştirmek istiyorsanız, kontrollü büyüyen meyve ağaçlarına yönelmek en mantıklı karardır. Elma, armut, kiraz ve kuşburnu gibi türler, hem kök yapılarıyla yapınıza zarar vermez hem de ekosisteme ürün vererek katkı sağlar. Unutmayın, bahçe düzenlemesi sadece bugünü değil, yirmi yıl sonrasını planlamaktır. Doğru mesafe ve tür seçimi, doğayla barışık, sorunsuz bir yaşam alanı sağlar.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
