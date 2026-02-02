onedio
Bizim Emeklilik Hayalleri: İstanbul'da Daire Fiyatına İspanya'da Tüm Köyü Satın Aldılar!

Bizim Emeklilik Hayalleri: İstanbul'da Daire Fiyatına İspanya'da Tüm Köyü Satın Aldılar!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 10:36

İstanbul'daki konut piyasasının geldiği nokta, küresel ölçekte dudak uçuklatan kıyaslamaları da beraberinde getiriyor. Bugün İstanbul’un merkezi semtlerinde yeni yapılmış standart bir daire satın alabileceğiniz paraya, İspanya’nın kuzeybatısında koca bir köyün sahibi olmanız mümkün. Bu çarpıcı gerçek, Portekiz sınırına yakın Arribes del Duero bölgesindeki 'hayalet köy' Salto de Castro’nun el değiştirmesiyle bir kez daha kanıtlandı.

Yıllardır kaderine terk edilen ve "Boş İspanya" sorununun en somut sembollerinden biri haline gelen Salto de Castro, Amerikalı yatırımcı Jason Lee Beckwith ve ortağı tarafından satın alındı.

Yıllardır kaderine terk edilen ve "Boş İspanya" sorununun en somut sembollerinden biri haline gelen Salto de Castro, Amerikalı yatırımcı Jason Lee Beckwith ve ortağı tarafından satın alındı.

Satış bedeli ise duyanları hayrete düşürüyor: Yaklaşık 300.000 Euro (güncel kurla yaklaşık 15 milyon TL). Büyükşehirlerdeki emlak endeksiyle kıyaslandığında, bu bedel bir kasaba dolusu taşınmaz için oldukça sembolik kalıyor.

Satın alınan sadece boş bir arazi değil. İçinde yaşanmışlıkları barındıran tam teşekküllü bir yerleşim yeri. Köyün envanterinde tam 44 adet konut, bir okul, kilise, sivil muhafız kışlası, bar ve konukevi binası bulunuyor. 1950’li yıllarda bir baraj inşaatında çalışan işçiler için 'işçi kasabası' olarak kurulan köy, projenin tamamlanmasıyla 1980’lerde tamamen ıssızlığa bürünmüştü. 2000’li yılların başında turizm projesi denemeleri yapılsa da beklenen dönüşüm bir türlü gerçekleşememişti.

Yeni sahipleri, bu sessizliği bozarak köyü modern bir "Kırsal Turizm Cenneti"ne dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni sahipleri, bu sessizliği bozarak köyü modern bir "Kırsal Turizm Cenneti"ne dönüştürmeyi hedefliyor.

Yerel yönetimin de desteklediği restorasyon planı iki aşamada ilerleyecek. İlk etapta kilise ve sosyal alanlar onarılacak, 14 odalı bir butik konukevi açılacak. İkinci etapta ise mevcut 44 konutun tamamı restore edilerek turizme açılacak.

Uzmanlar, bu tür yatırımların Avrupa’da nüfus kaybı yaşayan kırsal bölgeler için bir 'kurtuluş modeli' olabileceğine dikkat çekiyor. İstanbul’da bir apartman dairesinde sıkışıp kalmak yerine, İspanya’da bir tarihin mimarı olma fikri, kuşkusuz gayrimenkul dünyasındaki dengeleri sorgulatıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
