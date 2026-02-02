Bizim Emeklilik Hayalleri: İstanbul'da Daire Fiyatına İspanya'da Tüm Köyü Satın Aldılar!

Satış bedeli ise duyanları hayrete düşürüyor: Yaklaşık 300.000 Euro (güncel kurla yaklaşık 15 milyon TL). Büyükşehirlerdeki emlak endeksiyle kıyaslandığında, bu bedel bir kasaba dolusu taşınmaz için oldukça sembolik kalıyor.

Satın alınan sadece boş bir arazi değil. İçinde yaşanmışlıkları barındıran tam teşekküllü bir yerleşim yeri. Köyün envanterinde tam 44 adet konut, bir okul, kilise, sivil muhafız kışlası, bar ve konukevi binası bulunuyor. 1950’li yıllarda bir baraj inşaatında çalışan işçiler için 'işçi kasabası' olarak kurulan köy, projenin tamamlanmasıyla 1980’lerde tamamen ıssızlığa bürünmüştü. 2000’li yılların başında turizm projesi denemeleri yapılsa da beklenen dönüşüm bir türlü gerçekleşememişti.