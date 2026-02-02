Bizim Emeklilik Hayalleri: İstanbul'da Daire Fiyatına İspanya'da Tüm Köyü Satın Aldılar!
İstanbul'daki konut piyasasının geldiği nokta, küresel ölçekte dudak uçuklatan kıyaslamaları da beraberinde getiriyor. Bugün İstanbul’un merkezi semtlerinde yeni yapılmış standart bir daire satın alabileceğiniz paraya, İspanya’nın kuzeybatısında koca bir köyün sahibi olmanız mümkün. Bu çarpıcı gerçek, Portekiz sınırına yakın Arribes del Duero bölgesindeki 'hayalet köy' Salto de Castro’nun el değiştirmesiyle bir kez daha kanıtlandı.
Yıllardır kaderine terk edilen ve "Boş İspanya" sorununun en somut sembollerinden biri haline gelen Salto de Castro, Amerikalı yatırımcı Jason Lee Beckwith ve ortağı tarafından satın alındı.
Yeni sahipleri, bu sessizliği bozarak köyü modern bir "Kırsal Turizm Cenneti"ne dönüştürmeyi hedefliyor.
