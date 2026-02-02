Büyük Fırtına Sonrası Binlercesi Sahile Vurdu: Balıkçılar Denizin Hazinesini Bedavaya Tek Tek Topladı!
Mersin’de yaşanan şiddetli fırtına, denizin derinliklerindeki saklı hazineleri kıyıya taşıdı. Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde, fırtına sonrası suların çekilmesiyle birlikte binlerce kargı midyesi (halk arasındaki adıyla jilet midyesi) kumsalı adeta bir örtü gibi kapladı. Görenleri hayrete düşüren bu doğa olayı, bölgedeki amatör ve profesyonel balıkçılar için beklenmedik bir fırsata dönüştü.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu canlılar doğal yaşam alanlarından kıyıya fırtına yüzünden yolculuk yapmak zorunda kalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkçılar tüketim konusunda kritik uyarıda bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın