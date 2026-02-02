onedio
Büyük Fırtına Sonrası Binlercesi Sahile Vurdu: Balıkçılar Denizin Hazinesini Bedavaya Tek Tek Topladı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 09:42

Mersin’de yaşanan şiddetli fırtına, denizin derinliklerindeki saklı hazineleri kıyıya taşıdı. Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde, fırtına sonrası suların çekilmesiyle birlikte binlerce kargı midyesi (halk arasındaki adıyla jilet midyesi) kumsalı adeta bir örtü gibi kapladı. Görenleri hayrete düşüren bu doğa olayı, bölgedeki amatör ve profesyonel balıkçılar için beklenmedik bir fırsata dönüştü.

Bu canlılar doğal yaşam alanlarından kıyıya fırtına yüzünden yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Normal şartlarda deniz tabanındaki kumluk alanlarda, kendilerini dikey bir şekilde kuma gömerek yaşayan kargı midyeleri, Akdeniz ve Ege’nin karakteristik canlıları arasında yer alıyor. Ancak Mersin’i etkisi altına alan sel ve fırtınanın yarattığı güçlü dip dalgaları, bu canlıları yuvalarından sökerek kilometrelerce uzanan sahil şeridine savurdu. Sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelen vatandaşlar, kumsalın boydan boya ince ve uzun kabuklarla dolduğunu fark etti.

Sahildeki bu yoğunluğu gören balıkçılar, kova ve çuvallarla bölgeye akın etti. Normal şartlarda balık avında en etkili yemlerden biri kabul edilen ve ücret ödenerek temin edilen bu midyelerin bedavaya ayağına gelmesi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Durumu 'fırtınanın bir nimeti' olarak tanımlayan balıkçı Eyüp Ensariongün, bu türün her zaman bu kadar kolay bulunmadığını vurguladı.

Balıkçılar tüketim konusunda kritik uyarıda bulunuyor.

Kargı midyesinin Uzak Doğu mutfağında, özellikle Japonya’da popüler bir lezzet olduğu bilinse de uzmanlar ve yerel balıkçılar önemli bir uyarıda bulunuyor. Fırtınanın ardından çamurlu sularla birlikte kıyıya vuran bu midyelerin, hijyenik açıdan risk taşıyabileceği belirtiliyor. Balıkçılar, topladıkları midyeleri yemek yerine sadece avcılıkta yem olarak kullanmayı tercih ederek, olası sağlık sorunlarına karşı temkinli davranıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
