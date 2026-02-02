Büyük Fırtına Sonrası Binlercesi Sahile Vurdu: Balıkçılar Denizin Hazinesini Bedavaya Tek Tek Topladı!

Normal şartlarda deniz tabanındaki kumluk alanlarda, kendilerini dikey bir şekilde kuma gömerek yaşayan kargı midyeleri, Akdeniz ve Ege’nin karakteristik canlıları arasında yer alıyor. Ancak Mersin’i etkisi altına alan sel ve fırtınanın yarattığı güçlü dip dalgaları, bu canlıları yuvalarından sökerek kilometrelerce uzanan sahil şeridine savurdu. Sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelen vatandaşlar, kumsalın boydan boya ince ve uzun kabuklarla dolduğunu fark etti.

Sahildeki bu yoğunluğu gören balıkçılar, kova ve çuvallarla bölgeye akın etti. Normal şartlarda balık avında en etkili yemlerden biri kabul edilen ve ücret ödenerek temin edilen bu midyelerin bedavaya ayağına gelmesi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Durumu 'fırtınanın bir nimeti' olarak tanımlayan balıkçı Eyüp Ensariongün, bu türün her zaman bu kadar kolay bulunmadığını vurguladı.