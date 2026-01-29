Bilim İnsanları Çığır Açan Bir Çalışmayla Kobaylarda Pankreas Kanserini İyileştirmeyi Başardı

Sadece İspanya'da yılda 10 binden fazla kişiye teşhis konulurken, hastaların beş yıllık sağkalım oranı maalesef %10’un altında seyrediyor. Yeni yöntem, belirgin bir yan etki gözlemlenmeden elde edilen sonuçlarla klinik deneyler için sağlam bir rota çiziyor. Ancak uzmanlar, bilimsel heyecanın yanında temkinli bir duruş sergilemeyi de ihmal etmiyor.

Bu kombinasyonun insanlar üzerinde optimize edilmesinin karmaşık bir süreç olduğunu belirten yazarlar, henüz klinik deney aşamasına geçilmediğinin altını çiziyor. Yine de bu çalışma, pankreatik duktal adenokarsinom hastaları için hayati bir sağkalım artışı vaat eden yeni nesil tedavilerin öncüsü olarak kabul ediliyor.