Bilim İnsanları Çığır Açan Bir Çalışmayla Kobaylarda Pankreas Kanserini İyileştirmeyi Başardı
İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, tıp dünyasının en belalısı olarak bilinen pankreas kanserine karşı umut verici bir kapı araladı. Bilim insanları, geliştirdikleri 'üçlü kombinasyon tedavisi' ile farelerdeki agresif tümörleri tamamen yok etmeyi başardı. Bu gelişme, özellikle tedaviye karşı hızla direnç geliştiren ve en düşük sağkalım oranına sahip kanser türlerinden biri olan pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyor.
Pankreas kanserinin tedavisindeki en büyük engel, tümörün tek bir koldan gelen saldırılara karşı hızla bağışıklık kazanmasıdır.
İstatistikler, bu başarının önemini açıkça ortaya koyuyor.
