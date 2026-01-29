onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bilim İnsanları Çığır Açan Bir Çalışmayla Kobaylarda Pankreas Kanserini İyileştirmeyi Başardı

Bilim İnsanları Çığır Açan Bir Çalışmayla Kobaylarda Pankreas Kanserini İyileştirmeyi Başardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 15:44

İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, tıp dünyasının en belalısı olarak bilinen pankreas kanserine karşı umut verici bir kapı araladı. Bilim insanları, geliştirdikleri 'üçlü kombinasyon tedavisi' ile farelerdeki agresif tümörleri tamamen yok etmeyi başardı. Bu gelişme, özellikle tedaviye karşı hızla direnç geliştiren ve en düşük sağkalım oranına sahip kanser türlerinden biri olan pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.timesnownews.com/health/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pankreas kanserinin tedavisindeki en büyük engel, tümörün tek bir koldan gelen saldırılara karşı hızla bağışıklık kazanmasıdır.

Pankreas kanserinin tedavisindeki en büyük engel, tümörün tek bir koldan gelen saldırılara karşı hızla bağışıklık kazanmasıdır.

CNIO ekibi, bu direnç mekanizmasını kırmak için stratejik bir hamle yaptı. Araştırmacılar, KRAS onkogeninin moleküler yolaklarındaki üç kritik noktayı aynı anda hedef alan bir yöntem geliştirdiler. PNAS dergisinde yayımlanan sonuçlara göre akciğer kanserinde kullanılan mevcut bir KRAS inhibitörü ile bir protein parçalayıcının birleşimi, tümörün kaçış yollarını tamamen kapattı. Üç farklı hayvan modelinde uygulanan bu tedavi, tümörlerin sadece gerilemesini değil, tamamen ortadan kalkmasını ve yeniden oluşmamasını sağladı.

İstatistikler, bu başarının önemini açıkça ortaya koyuyor.

İstatistikler, bu başarının önemini açıkça ortaya koyuyor.

Sadece İspanya'da yılda 10 binden fazla kişiye teşhis konulurken, hastaların beş yıllık sağkalım oranı maalesef %10’un altında seyrediyor. Yeni yöntem, belirgin bir yan etki gözlemlenmeden elde edilen sonuçlarla klinik deneyler için sağlam bir rota çiziyor. Ancak uzmanlar, bilimsel heyecanın yanında temkinli bir duruş sergilemeyi de ihmal etmiyor.

Bu kombinasyonun insanlar üzerinde optimize edilmesinin karmaşık bir süreç olduğunu belirten yazarlar, henüz klinik deney aşamasına geçilmediğinin altını çiziyor. Yine de bu çalışma, pankreatik duktal adenokarsinom hastaları için hayati bir sağkalım artışı vaat eden yeni nesil tedavilerin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın