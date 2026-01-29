Bilim İnsanları Şokta: Dağa Tırmanırken Yanlışlıkla 80 Milyon Yıllık Keşif Yaptılar
İtalya’nın Adriyatik kıyısında yükselen Monte Cònero’nun sarp kayalıkları, genellikle macera tutkunu dağcıları ağırlar. Ancak yakın zamanda bir grup dağcı sadece zirveye tırmanmakla kalmadı, aynı zamanda yaklaşık 80 milyon yıl öncesine dayanan bir doğa olayı keşfetti. Keşfedilen kayaların üzerindeki gizemli oyuklar, ilk bakışta sıradan aşınmalar gibi görünse de yapılan derinlemesine araştırmalar bu izlerin antik bir deniz kaplumbağalarına ait olduğunu ortaya koydu.
Her şey, dağcıların Monte Cònero’nun dik yamaçlarındaki garip olukları fark etmesiyle başladı.
Cretaceous Research dergisinde yayımlanan çalışma, bu izlerin arkasındaki dramatik hikayeyi gün yüzüne çıkardı.
O dönemde bu büyüklükte izler bırakabilecek tek canlılar deniz kaplumbağaları, pleziyozorlar veya mozazorlardı.
