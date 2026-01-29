onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Şokta: Dağa Tırmanırken Yanlışlıkla 80 Milyon Yıllık Keşif Yaptılar

Bilim İnsanları Şokta: Dağa Tırmanırken Yanlışlıkla 80 Milyon Yıllık Keşif Yaptılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 15:12

İtalya’nın Adriyatik kıyısında yükselen Monte Cònero’nun sarp kayalıkları, genellikle macera tutkunu dağcıları ağırlar. Ancak yakın zamanda bir grup dağcı sadece zirveye tırmanmakla kalmadı, aynı zamanda yaklaşık 80 milyon yıl öncesine dayanan bir doğa olayı keşfetti. Keşfedilen kayaların üzerindeki gizemli oyuklar, ilk bakışta sıradan aşınmalar gibi görünse de yapılan derinlemesine araştırmalar bu izlerin antik bir deniz kaplumbağalarına ait olduğunu ortaya koydu.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey, dağcıların Monte Cònero’nun dik yamaçlarındaki garip olukları fark etmesiyle başladı.

Her şey, dağcıların Monte Cònero’nun dik yamaçlarındaki garip olukları fark etmesiyle başladı.
www.sciencedirect.com

Bölgedeki benzer buluntuların daha önce manşetlere taşınması, dağcıların bu izlerin paleontolojik bir değeri olabileceğini anlamasını sağladı. Durumu jeolog Paolo Sandroni’ye ileten ekip, konuyu Coldigioco Jeolojik Gözlemevi (OGC) direktörü Alessandro Montanari’ye kadar ulaştırdı. Drone’lar ve profesyonel tırmanış ekipmanlarıyla gerçekleştirilen incelemeler, bugün bir dağın parçası olan bu kireçtaşlarının, aslında milyonlarca yıl önce tektonik hareketlerle yükselmiş derin bir deniz tabanı olduğunu kanıtladı.

Cretaceous Research dergisinde yayımlanan çalışma, bu izlerin arkasındaki dramatik hikayeyi gün yüzüne çıkardı.

Cretaceous Research dergisinde yayımlanan çalışma, bu izlerin arkasındaki dramatik hikayeyi gün yüzüne çıkardı.
www.sciencedirect.com

80 milyon yıl önce, Geç Kretase döneminde gerçekleşen bu olay, sıradan bir göçten çok daha fazlasıydı. Analiz edilen mikrofosiller ve Scaglia Rossa kireçtaşı tabakaları, bölgenin o dönemde yüzlerce metre derinlikte bir deniz tabanı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılara göre, bölgede meydana gelen şiddetli bir deprem, deniz tabanındaki tortuları harekete geçirerek devasa bir su altı çığının oluşmasına neden oldu.

Normal şartlarda, deniz tabanındaki canlıların faaliyetleri veya akıntılar bu tür izleri kısa sürede yok eder. Ancak bu vakada kaplumbağaların kaçış anında bıraktığı izler, depremin tetiklediği çamur tabakası altında dakikalar içinde gömülerek mükemmel bir şekilde korunmuş.

O dönemde bu büyüklükte izler bırakabilecek tek canlılar deniz kaplumbağaları, pleziyozorlar veya mozazorlardı.

O dönemde bu büyüklükte izler bırakabilecek tek canlılar deniz kaplumbağaları, pleziyozorlar veya mozazorlardı.
www.sciencedirect.com

Pleziyozor ve mozazorların genellikle yalnız yaşayan canlılar olduğu bilinirken, modern deniz kaplumbağalarının toplu halde hareket etme eğilimi, okları bu antik sürüngenlere çeviriyor. Araştırma ekibi, deprem anında kaplumbağaların büyük bir panikle kaçmaya çalıştığını öngörüyor. Bazıları açık denize doğru yüzerken, bazıları ise daha derinlere sığınmaya çalışmış. Bu esnada yüzgeçlerini deniz tabanına bastırarak bugün o eşsiz izleri bırakmışlar.

Bu keşif, sadece antik canlıların davranışlarını değil, aynı zamanda Dünya’nın jeolojik geçmişindeki ani ve yıkıcı olayların yaşamı nasıl şekillendirdiğini de bir kez daha gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın