Bilim İnsanları Şokta: Dağa Tırmanırken Yanlışlıkla 80 Milyon Yıllık Keşif Yaptılar

80 milyon yıl önce, Geç Kretase döneminde gerçekleşen bu olay, sıradan bir göçten çok daha fazlasıydı. Analiz edilen mikrofosiller ve Scaglia Rossa kireçtaşı tabakaları, bölgenin o dönemde yüzlerce metre derinlikte bir deniz tabanı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılara göre, bölgede meydana gelen şiddetli bir deprem, deniz tabanındaki tortuları harekete geçirerek devasa bir su altı çığının oluşmasına neden oldu.

Normal şartlarda, deniz tabanındaki canlıların faaliyetleri veya akıntılar bu tür izleri kısa sürede yok eder. Ancak bu vakada kaplumbağaların kaçış anında bıraktığı izler, depremin tetiklediği çamur tabakası altında dakikalar içinde gömülerek mükemmel bir şekilde korunmuş.