article/comments
article/share
2025'in En Çok Satılan Akıllı Telefonu Belli Oldu: Zirve Yine Şaşırtmadı

2025'in En Çok Satılan Akıllı Telefonu Belli Oldu: Zirve Yine Şaşırtmadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
30.01.2026 - 17:23

2025 yılı akıllı telefon pazarı için yine devlerin gövde gösterisine sahne oldu. Rekabet her ne kadar artsa da zirvedeki tablo, Apple ve Samsung’un sarsılmaz hakimiyetini bir kez daha tescilledi. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son veriler, tüketicilerin tercih rotasını net bir şekilde ortaya koyuyor: Teknoloji dünyası hala 'iPhone' ve 'Galaxy' ekseninde dönüyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://counterpointresearch.com/en/i...
Geçtiğimiz yılın satış rakamlarına bakıldığında, Apple'ın rakipleriyle arasındaki mesafeyi koruduğu görülüyor.

Geçtiğimiz yılın satış rakamlarına bakıldığında, Apple’ın rakipleriyle arasındaki mesafeyi koruduğu görülüyor.
counterpointresearch.com

Listenin ilk üç sırasını kimseye bırakmayan iPhone 16 serisi, hem standart hem de profesyonel modelleriyle küresel çapta en çok arzulanan cihazlar oldu. Özellikle listenin zirvesine yerleşen standart iPhone 16, dengeli performansı ve gelişmiş özellikleriyle yılın en popüler telefonu ünvanını kazandı.

İşte 2025 yılına damga vuran ve toplam küresel satışların yaklaşık %19'unu kapsayan o liste:

1. Apple iPhone 16

2. Apple iPhone 16 Pro Max

3. Apple iPhone 16 Pro

4. Apple iPhone 17 Pro Max

5. Samsung Galaxy A16 5G

6. Samsung Galaxy A06 4G

7. Apple iPhone 17

8. Apple iPhone 15

9. Samsung Galaxy S25 Ultra

10. Apple iPhone 16e

Bu listede iPhone 17 etkisi ve Samsung'un stratejisi de gözler önüne seriliyor.

Bu listede iPhone 17 etkisi ve Samsung’un stratejisi de gözler önüne seriliyor.

Listenin en dikkat çekici detaylarından biri, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesine rağmen iPhone 17 Pro Max’in dördüncü sıradan giriş yapması oldu. Kullanıcılara sunulan yüksek ekran yenileme hızı, artırılan RAM kapasitesi ve genişletilen depolama alanı, yeni nesil iPhone’ların beklenenden çok daha hızlı bir ivme yakalamasını sağladı.

Samsung cephesinde ise strateji netliğini koruyor. Güney Koreli dev, Galaxy S25 Ultra ile amiral gemisi klasmanında prestijini korurken, asıl satış hacmini bütçe dostu 'A serisi' ile yakaladı. Galaxy A16 5G ve A06 4G gibi modeller, fiyat-performans arayan milyonlarca kullanıcının ilk tercihi olarak Samsung’un listede kalmasını sağladı.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
