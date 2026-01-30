2025'in En Çok Satılan Akıllı Telefonu Belli Oldu: Zirve Yine Şaşırtmadı

Listenin en dikkat çekici detaylarından biri, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesine rağmen iPhone 17 Pro Max’in dördüncü sıradan giriş yapması oldu. Kullanıcılara sunulan yüksek ekran yenileme hızı, artırılan RAM kapasitesi ve genişletilen depolama alanı, yeni nesil iPhone’ların beklenenden çok daha hızlı bir ivme yakalamasını sağladı.

Samsung cephesinde ise strateji netliğini koruyor. Güney Koreli dev, Galaxy S25 Ultra ile amiral gemisi klasmanında prestijini korurken, asıl satış hacmini bütçe dostu 'A serisi' ile yakaladı. Galaxy A16 5G ve A06 4G gibi modeller, fiyat-performans arayan milyonlarca kullanıcının ilk tercihi olarak Samsung’un listede kalmasını sağladı.