2025'in En Çok Satılan Akıllı Telefonu Belli Oldu: Zirve Yine Şaşırtmadı
2025 yılı akıllı telefon pazarı için yine devlerin gövde gösterisine sahne oldu. Rekabet her ne kadar artsa da zirvedeki tablo, Apple ve Samsung’un sarsılmaz hakimiyetini bir kez daha tescilledi. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son veriler, tüketicilerin tercih rotasını net bir şekilde ortaya koyuyor: Teknoloji dünyası hala 'iPhone' ve 'Galaxy' ekseninde dönüyor.
Geçtiğimiz yılın satış rakamlarına bakıldığında, Apple’ın rakipleriyle arasındaki mesafeyi koruduğu görülüyor.
Bu listede iPhone 17 etkisi ve Samsung’un stratejisi de gözler önüne seriliyor.
