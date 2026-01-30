TÜİK Türkiye'nin En Mutlu Şehrini Seçti: Büyükşehirleri Bile Solladı
TÜİK’in güncel verileriyle şekillenen son yaşam memnuniyeti raporu, Türkiye’nin mutluluk profilini ezber bozan bir tabloyla karşımıza çıkarıyor. Metropollerin kaotik yapısından ve bitmek bilmeyen stresinden uzaklaşan bu tablo, huzurun adresini Karadeniz’in sakin kıyılarına ve Anadolu’nun samimi duraklarına taşıyor.
Detaylar 👇
Kaynak: TÜİK
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin en tepesinde, "huzurun başkenti" unvanını kimseye kaptırmayan Sinop yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın