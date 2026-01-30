onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
TÜİK Türkiye'nin En Mutlu Şehrini Seçti: Büyükşehirleri Bile Solladı

TÜİK Türkiye'nin En Mutlu Şehrini Seçti: Büyükşehirleri Bile Solladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 16:08

TÜİK’in güncel verileriyle şekillenen son yaşam memnuniyeti raporu, Türkiye’nin mutluluk profilini ezber bozan bir tabloyla karşımıza çıkarıyor. Metropollerin kaotik yapısından ve bitmek bilmeyen stresinden uzaklaşan bu tablo, huzurun adresini Karadeniz’in sakin kıyılarına ve Anadolu’nun samimi duraklarına taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: TÜİK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin en tepesinde, "huzurun başkenti" unvanını kimseye kaptırmayan Sinop yer alıyor.

Listenin en tepesinde, "huzurun başkenti" unvanını kimseye kaptırmayan Sinop yer alıyor.

%77,66 gibi rekor bir mutluluk oranına sahip olan bu sahil kenti, yaklaşık 216 binlik butik nüfusuyla modern yaşamın karmaşasına adeta meydan okuyor. Karadeniz’in hırçın dalgalarına inat, dingin yaşam tarzıyla 80 ili geride bırakan Sinop, Türkiye’nin en mutlu şehri olarak tescillenmiş durumda.

Zirveyi takip eden iller ise Anadolu’nun derinliklerinden geliyor. Listenin ikinci sırasında %76,43’lük oranla Ege’nin kavşak noktası Afyonkarahisar bulunurken, hemen ardından Türkiye’nin en az nüfuslu illerinden biri olan Bayburt %75,91 ile üçüncülüğe yerleşiyor. Kırıkkale ise %75,48’lik oranıyla dördüncü sıradan listeye dahil olarak büyük bir sürprize imza atıyor.

Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

TÜİK verilerine göre, insanların kendilerini en huzurlu hissettiği ilk 10 şehir şu şekilde sıralanıyor:

1. Sinop: %77,66

2. Afyonkarahisar: %76,43

3. Bayburt: %75,91

4. Kırıkkale: %75,48

5. Kütahya: %73,76

6. Çankırı: %73,50

7. Düzce: %72,77

8. Uşak: %72,34

9. Siirt: %71,65

10. Şırnak: %71,36

Listenin devamında Kütahya, Çankırı ve Düzce gibi iller %70 barajının üzerinde kalarak dikkat çekiyor. Araştırmanın en şaşırtıcı verileri ise listenin son basamaklarından geliyor. Güneydoğu Anadolu’nun yükselen değerleri Siirt ve Şırnak, 500 bin civarındaki nüfuslarına rağmen sundukları yüksek yaşam memnuniyetiyle ilk 10’a girmeyi başarıyor. Bu veriler, mutluluğun yalnızca ekonomik gelişmişlikle değil, sosyal doku ve aidiyet duygusuyla da ilgili olduğunu kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın