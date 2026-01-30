TÜİK Türkiye'nin En Mutlu Şehrini Seçti: Büyükşehirleri Bile Solladı

%77,66 gibi rekor bir mutluluk oranına sahip olan bu sahil kenti, yaklaşık 216 binlik butik nüfusuyla modern yaşamın karmaşasına adeta meydan okuyor. Karadeniz’in hırçın dalgalarına inat, dingin yaşam tarzıyla 80 ili geride bırakan Sinop, Türkiye’nin en mutlu şehri olarak tescillenmiş durumda.

Zirveyi takip eden iller ise Anadolu’nun derinliklerinden geliyor. Listenin ikinci sırasında %76,43’lük oranla Ege’nin kavşak noktası Afyonkarahisar bulunurken, hemen ardından Türkiye’nin en az nüfuslu illerinden biri olan Bayburt %75,91 ile üçüncülüğe yerleşiyor. Kırıkkale ise %75,48’lik oranıyla dördüncü sıradan listeye dahil olarak büyük bir sürprize imza atıyor.