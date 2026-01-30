Uzmanlar Çamaşır Makinelerini Böyle Temizleyenleri Uyardı: "Paranızı ve Vaktinizi Boşa Harcıyorsunuz"
Çamaşır makinesi, her evin en sadık yardımcılarından biri olmasına rağmen çoğu zaman en çok ihmal edilen beyaz eşyaların başında gelir. Haftalık, hatta bazen günlük rutinimizin merkezinde yer alan bu cihazın performansı, zamanla biriken deterjan artıkları, sert su kireci ve nemden kaynaklanan bakteriler nedeniyle düşebilir. Birçok kullanıcı, bu sorunu çözmek için sosyal medyada ve kulaktan dolma bilgilerle yayılan 'karbonat ve sirke' temizlik taktiğine başvurur. Ancak kimya bilimi, bu popüler yöntem hakkında uyarılarda bulunuyor.
Kimya mühendisi Diego Fernández’in açıklamalarına göre, karbonat ve sirkeyi karıştırmak temizlikten ziyade bir fen deneyi yapmaya benzer.
Peki makinenizin ömrünü uzatacak ve kıyafetlerinizin ferah kokmasını sağlayacak o gerçek çözüm nedir?
Makinenizi profesyonel bir şekilde temizlemek ve verimliliğini korumak için izlemeniz gereken yöntem oldukça basittir.
