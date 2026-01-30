Uzmanlar Çamaşır Makinelerini Böyle Temizleyenleri Uyardı: "Paranızı ve Vaktinizi Boşa Harcıyorsunuz"

Uzmanlar, bu noktada sitrik asidi yani halk arasında bilinen adıyla limon tuzunu işaret ediyor. Sitrik asit, sirkeye göre çok daha kararlı bir asiditeye sahiptir ve bu sayede makinenin iç aksamında biriken kireç tabakalarını, sert su lekelerini ve inatçı deterjan tortularını zahmetsizce parçalayabilir. Üstelik sirkenin o keskin ve kalıcı kokusunu bırakmaz, cihazın hassas metal aksamlarına karşı daha nazik davranır. Küçük miktarlarda bile yüksek verim sağlaması, sitrik asidi hem daha ekonomik hem de daha çevreci bir temizlik alternatifi haline getirir.