article/comments
article/share
Uzmanlar Çamaşır Makinelerini Böyle Temizleyenleri Uyardı: "Paranızı ve Vaktinizi Boşa Harcıyorsunuz"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 13:27

Çamaşır makinesi, her evin en sadık yardımcılarından biri olmasına rağmen çoğu zaman en çok ihmal edilen beyaz eşyaların başında gelir. Haftalık, hatta bazen günlük rutinimizin merkezinde yer alan bu cihazın performansı, zamanla biriken deterjan artıkları, sert su kireci ve nemden kaynaklanan bakteriler nedeniyle düşebilir. Birçok kullanıcı, bu sorunu çözmek için sosyal medyada ve kulaktan dolma bilgilerle yayılan 'karbonat ve sirke' temizlik taktiğine başvurur. Ancak kimya bilimi, bu popüler yöntem hakkında uyarılarda bulunuyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.tudogostoso.com.br/notici...
Kimya mühendisi Diego Fernández’in açıklamalarına göre, karbonat ve sirkeyi karıştırmak temizlikten ziyade bir fen deneyi yapmaya benzer.

Karbonat bazik, sirke ise asidik bir yapıya sahiptir. Bu ikiliyi birleştirdiğinizde ortaya çıkan o meşhur köpürme reaksiyonu, aslında temizlik gücünün bir göstergesi değil, iki maddenin birbirini nötralize ederek etkisiz hale getirmesinin sonucudur. Bu kimyasal tepkime sonucunda elinizde temizlik gücü oldukça düşük, basit bir tuzlu su karışımı kalır. Tek başına karbonat deterjan kalıntılarını çözme yeteneğine sahip değildir. Sirke ise kireç üzerinde belirli bir etki gösterse de, gerçek bir hijyen ve kireç çözme işlemi için gereken miktar ev şartlarında kullanılabilecek seviyenin çok üzerindedir.

Peki makinenizin ömrünü uzatacak ve kıyafetlerinizin ferah kokmasını sağlayacak o gerçek çözüm nedir?

Uzmanlar, bu noktada sitrik asidi yani halk arasında bilinen adıyla limon tuzunu işaret ediyor. Sitrik asit, sirkeye göre çok daha kararlı bir asiditeye sahiptir ve bu sayede makinenin iç aksamında biriken kireç tabakalarını, sert su lekelerini ve inatçı deterjan tortularını zahmetsizce parçalayabilir. Üstelik sirkenin o keskin ve kalıcı kokusunu bırakmaz, cihazın hassas metal aksamlarına karşı daha nazik davranır. Küçük miktarlarda bile yüksek verim sağlaması, sitrik asidi hem daha ekonomik hem de daha çevreci bir temizlik alternatifi haline getirir.

Makinenizi profesyonel bir şekilde temizlemek ve verimliliğini korumak için izlemeniz gereken yöntem oldukça basittir.

Öncelikle makinenizin tamburunun tamamen boş olduğundan emin olmalısınız. Ardından yaklaşık 120 gram, yani 4 yemek kaşığı kadar sitrik asidi (limon tuzu) doğrudan tamburun içerisine dökün. Eğer makinenizde özel bir tambur temizleme modu varsa onu seçebilir, yoksa en uzun ve yüksek sıcaklıktaki programlardan birini çalıştırabilirsiniz. Sitrik asit kireç çözme açısından doğru bir tercihtir. Ancak makinenizin ömrünü korumak için bu yöntemi yılda 1-2 kereden fazla uygulamamanız veya üreticinin onayladığı özel temizlik ürünlerini tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

