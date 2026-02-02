Avrupalılar, Türkiye'nin Dağlar Arasındaki Saklı Kalesine Akın Ediyor: Hedef UNESCO Listesi

Bazı kaynaklar kalenin temellerinin 5. veya 6. yüzyıla kadar uzandığını, Bizans döneminde doğudan gelebilecek tehditlere karşı bir karakol görevi gördüğünü belirtiyor. Ancak bugünkü görkemli yapısının büyük ölçüde 14. veya 15. yüzyılda şekillendiği biliniyor. 1800’lü yılların sonuna kadar aktif olarak kullanılan kale; Kale-i Bâlâ, Ciha ve Rize Kalesi ile kurduğu stratejik ağ sayesinde bölgenin güvenliğini sağlamış, kervan yollarının vazgeçilmez bir durağı olmuştur.

Deniz seviyesinden 750 metre, dere yatağından ise tam 100 metre yükseklikte, sarp bir kaya kütlesi üzerine inşa edilen Zil Kale, 8 burç ve bir gözetleme kulesinden oluşuyor. Rize merkezine yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafede, Çat Vadisi’nin kalbinde yer alan bu yapı, doğayla mimarinin nasıl uyum içinde dans edebileceğinin en somut kanıtı. Kaleye tırmandığınızda sizi karşılayan manzara, Karadeniz’in vahşi yeşilliği ile tarihin gri taşlarının kusursuz birleşimidir.