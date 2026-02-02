onedio
Avrupalılar, Türkiye'nin Dağlar Arasındaki Saklı Kalesine Akın Ediyor: Hedef UNESCO Listesi

Ömer Faruk Kino
02.02.2026 - 13:01

Rize’nin hırçın doğasıyla bütünleşen, bulutların arasındaki bir masal kalesi: Zil Kale. Fırtına Deresi’nin coşkun sesine eşlik eden bu tarihi yapı, sadece bir savunma noktası değil, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in en ikonik sembollerinden biri. 2025 yılı verilerine göre 181 bin 446 ziyaretçiyi ağırlayan kale, şimdi gözünü daha yükseğe, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dikmiş durumda.

Zil Kale’nin tam olarak ne zaman inşa edildiği konusunda tarihin tozlu sayfalarında farklı bilgiler mevcut.

Bazı kaynaklar kalenin temellerinin 5. veya 6. yüzyıla kadar uzandığını, Bizans döneminde doğudan gelebilecek tehditlere karşı bir karakol görevi gördüğünü belirtiyor. Ancak bugünkü görkemli yapısının büyük ölçüde 14. veya 15. yüzyılda şekillendiği biliniyor. 1800’lü yılların sonuna kadar aktif olarak kullanılan kale; Kale-i Bâlâ, Ciha ve Rize Kalesi ile kurduğu stratejik ağ sayesinde bölgenin güvenliğini sağlamış, kervan yollarının vazgeçilmez bir durağı olmuştur.

Deniz seviyesinden 750 metre, dere yatağından ise tam 100 metre yükseklikte, sarp bir kaya kütlesi üzerine inşa edilen Zil Kale, 8 burç ve bir gözetleme kulesinden oluşuyor. Rize merkezine yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafede, Çat Vadisi’nin kalbinde yer alan bu yapı, doğayla mimarinin nasıl uyum içinde dans edebileceğinin en somut kanıtı. Kaleye tırmandığınızda sizi karşılayan manzara, Karadeniz’in vahşi yeşilliği ile tarihin gri taşlarının kusursuz birleşimidir.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk’un paylaştığı verilere göre, kaleye olan ilgi her geçen yıl %20’ye varan bir artış gösteriyor.

Özellikle spor turizmi ve uluslararası organizasyonlar, Avrupalı turistlerin rotasını Rize’ye çevirmesini sağladı. Ancak asıl büyük hedef, Zil Kale’yi ve bölgenin karakteristik kemer köprülerini UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil etmek. Bu 'marka tescili' ile bölgenin korunması ve küresel tanıtımının bir üst seviyeye taşınması amaçlanıyor.

Kalenin büyüleyici atmosferi, ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Ankara’dan gelen Elif Tibukoğlu burayı 'tarih kokan muhteşem bir durak' olarak tanımlarken, Adana’dan gelen genç gezgin Kerem Küçükbalcı stratejik konumuna dikkat çekerek her gezginin burayı görmesi gerektiğini vurguluyor. Zil Kale, sadece taş duvarlardan ibaret değil; o, Kaçkar Dağları’nın ruhunu ve tarihin derin nefesini hissedebileceğiniz eşsiz bir nokta.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
