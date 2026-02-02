Avrupalılar, Türkiye'nin Dağlar Arasındaki Saklı Kalesine Akın Ediyor: Hedef UNESCO Listesi
Rize’nin hırçın doğasıyla bütünleşen, bulutların arasındaki bir masal kalesi: Zil Kale. Fırtına Deresi’nin coşkun sesine eşlik eden bu tarihi yapı, sadece bir savunma noktası değil, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in en ikonik sembollerinden biri. 2025 yılı verilerine göre 181 bin 446 ziyaretçiyi ağırlayan kale, şimdi gözünü daha yükseğe, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dikmiş durumda.
Zil Kale’nin tam olarak ne zaman inşa edildiği konusunda tarihin tozlu sayfalarında farklı bilgiler mevcut.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk’un paylaştığı verilere göre, kaleye olan ilgi her geçen yıl %20’ye varan bir artış gösteriyor.
