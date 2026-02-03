Türkiye’de 60 Yılda Marmara Denizi'nden Büyük Sulak Alanlar Yok Edildi: 39 Trilyon Dolarlık Alan Risk Altında

Özellikle turbalıklar, atmosferdeki fazla karbonu hapsetme kapasitesiyle iklim değişikliğiyle mücadelede kilit bir rol üstlenir. Bu alanların yok olması, hapsedilen karbonun tekrar atmosfere salınmasına ve küresel ısınmanın tetiklenmesine neden olur. Öte yandan, sulak alan kaybı su döngüsünü doğrudan bozarak kuraklık riskini artırmakta, yeraltı sularının plansız kullanımı ise obruk oluşumu gibi kalıcı çevresel felaketlere davetiye çıkarmaktadır.

Kıyı deltalarından iç su göllerine kadar uzanan bu ekosistemler, nadir bitki türlerine ve su kuşlarına ev sahipliği yapar. Türkiye’nin göç yolları üzerinde olması, bu alanları göçmen kuşlar için vazgeçilmez birer durak haline getirir. Sulak alanların kuruması, kuşların yönlerini şaşırmasına, beslenme yetersizliği yaşamasına ve nihayetinde türlerin yok olmasına yol açar. Doğa Derneği verilerine göre Akdeniz Havzası’ndaki kayıplar yüzde 56’ya ulaşmış durumda. Tuz Gölü ve Konya Kapalı Havzası gibi bölgeler ise tamamen kuruma tehdidiyle karşı karşıya.