Türkiye’de 60 Yılda Marmara Denizi'nden Büyük Sulak Alanlar Yok Edildi: 39 Trilyon Dolarlık Alan Risk Altında
Türkiye’nin doğal zenginlikleri arasında hayati bir öneme sahip olan sulak alanlar, son yarım asırda alarm veren bir hızla yok oluyor. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü vesilesiyle paylaşılan veriler, durumun vahametini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor: Türkiye, son 60 yılda yaklaşık 2 milyon hektarlık sulak alanını kaybetti. Bu kayıp, Marmara Denizi’nin yüzölçümünün 1,5 katına denk geliyor. Ekosistemin akciğerleri ve su döngüsünün kalbi olan bu bölgelerin kuruması, sadece birer coğrafi kayıp değil; aynı zamanda iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve artan kuraklık riski anlamına geliyor.
Sulak alanların korunması için atılan en önemli uluslararası adım, 1971 yılında İran’ın Ramsar kentinde imzalanan "Ramsar Sözleşmesi"dir.
Sulak alanlar, sanılanın aksine sadece su birikintileri değildir. Ormanlar ve okyanuslar gibi devasa karbon yutak alanlarıdır.
Sulak alan kayıplarının en temel sebebi, suyun yaklaşık yüzde 80’inin harcandığı kontrolsüz tarımsal sulamadır.
